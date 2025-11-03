Incendio in casa nel Casertano: appartamento distrutto dalle fiamme, 50enne riesce a fuggire e salvarsi

Incendio in casa a Pietramelara, in provincia di Caserta. L’occupante 50enne è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i pompieri.

Incendio in una casa questa notte a Pietramelara, in provincia di Caserta. Il rogo è divampato, per motivi ancora non chiari, attorno alle 3,00 di questa notte, lunedì 3 novembre, in un appartamento in via Roma. Sul posto sono subito arrivate due squadre di vigili del fuoco, inviate dal Comando Provinciale di Caserta, provenienti rispettivamente dai distaccamenti di Teano e di Piedimonte Matese. I caschi rossi erano stati allertati da una richiesta di aiuto per un incendio in un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i pompieri hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo, che aveva già coinvolto l’intero appartamento. La casa incendiata si trova al primo piano di un edificio di due livelli. A supporto delle squadre operative, è intervenuta anche un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di Caserta. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte. I pompieri sono riusciti così ad evitare che il fuoco si propagasse agli altri appartamenti adiacenti. Fortunatamente, al momento dell’incendio l’abitazione era già stata evacuata dall’unico occupante, un uomo di circa cinquant’anni residente nella zona. Per fortuna, non si registrano feriti. Solo danni ad oggetti e cose.