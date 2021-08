Incendio ad Afragola, grossa nuvola di fumo nero sulla città Un rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio odierno in zona Afragola, hinterland settentrionale di Napoli: una grossa nuvola di fumo nero si è stagliata sopra la cittadina. L’incendio sarebbe scoppiato in un terreno incolto: ancora sconosciuta la natura del rogo, così come quella dei materiali bruciati. Il rogo è stato prontamente domato.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 agosto, nella zona di Afragola, hinterland settentrionale di Napoli: una grossa nube di fumo nero si è stagliata sulla cittadina ed è visibile anche a molti chilometri di distanza. Stando a quanto si apprende, l'incendio sarebbe divampato in un terreno, probabilmente incolto: ancora sconosciuta, però, la natura del rogo, così come quella dei materiali bruciati. L'incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco.

Incendi sul Vesuvio, evacuate due case

I roghi stanno divampando un po' ovunque a Napoli e provincia e in generale in tutta la Campania, a causa dei piromani ma anche delle alte temperature registrare nelle ultime settimane. Soltanto ieri, 8 agosto, a distanza di 4 anni dai terribili incendi che per mesi devastarono chilometri di vegetazione, sono tornate le fiamme sul Vesuvio, sul versante di Torre del Greco. Il rogo si è generato da alcune sterpaglie in via Ruggiero e si è alimentato a causa del vento, raggiungendo anche alcune abitazioni: due case sono state per questo evacuate. Sul posto un massiccio dispiegamento per domare le fiamme nel minor tempo possibile: per estinguere l'incendio si sono adoperati, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri forestali, gli agenti della Municipale e i volontari della Protezione Civile.

Arrestato un piromane nel Sannio

A Montesarchio, nella provincia di Benevento, i carabinieri hanno arrestato invece un 50enne, allevatore e agricoltore del posto, accusato di incendio doloso. Il piromane è stato ripreso dalle telecamere posizionate dai militari dell'Arma mentre, con un accendino, appiccava un incendio, che ha poi interessato circa due ettari di vegetazione.