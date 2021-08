Così agisce un piromane: appicca incendio con un accendino, poi scappa. Ripreso in video e arrestato A Montesarchio, nella provincia di Benevento, un agricoltore di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di incendio doloso. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre, con un accendino, appiccava un incendio in una zona boschiva dal paese sannita: rintracciato, è stato arrestato; sequestrato anche l’accendino utilizzato per innescare il rogo.

A cura di Valerio Papadia

Il piromane in azione a Montesarchio

Bastano pochi secondi e un semplice accendino per appiccare un incendio e causare danni pesantissimi ai raccolti, alla vegetazione, alla natura, agli animali e mettere in pericolo anche vite umane, se le fiamme dovessero avvicinarsi troppo a case e centri abitati. Un video dei carabinieri che arriva da Montesarchio, nella provincia di Benevento, mostra proprio questo: un piromane in azione che, con un accendino, in pochi secondi, dà vita a un grosso rogo. I carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del NIPAAF di Salerno (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) hanno così arrestato un agricoltore e allevatore di 50 anni del posto, accusato di incendio doloso: è proprio lui il piromane ripreso dalle telecamere piazzate dai militari dell'Arma.

L’incendio provocato dall’uomo

Il 50enne si è recato in una zona boschiva di Montesarchio, in località Fiego, e ha messo in pratica i suoi intenti criminali: come detto, con un accendino, l'uomo ha appiccato il fuoco. Il suo gesto è stato ripreso però dalle telecamere e i carabinieri non ci hanno messo molto a rintracciarlo: il 50enne è stato individuato, mentre tentava di nascondersi, in una zona a valle dell'incendio, ed è stato pertanto arrestato; contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato anche l'accendino utilizzato per innescare il rogo, di cui l'uomo ha cercato invano di disfarsi. A disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il piromane ora rischia una condanna tra i 4 e i 10 anni di reclusione per incendio doloso. Il rogo appiccato dal 50enne ha interessato circa due ettari di vegetazione ed è stato domato a fatica, dopo alcune ore, dei vigili del fuoco.