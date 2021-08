Ancora un incendio sul Vesuvio: le fiamme raggiungono le case, evacuate alcune famiglie Tornano le fiamme sul Vesuvio oggi 8 agosto. Un incendio è scoppiato vicino a Torre del Greco, in provincia di Napoli: le fiamme sono partite da alcune sterpaglie in via Ruggero – forse a causa del troppo caldo – prima di spingersi verso le prime casa anche per colpa del vento. Qui alcune abitazioni sono state evacuate.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora in fiamme il Vesuvio. Questa volta a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un incendio è scoppiato da alcune sterpaglie in via Ruggero – forse a causa del troppo caldo – prima di spingersi verso le prime casa anche per colpa del vento. Paura per alcune famiglie che hanno visto le fiamme sempre più vicine: subito sono scattati i soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco.

Evacuate due abitazioni

In poco tempo si sono attivate le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha visto in campo anche i carabinieri forestali, la protezione civile e la polizia municipale. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri. Le forze dell'ordine hanno subito evacuato due abitazioni, quelle più vicine all'incendio, e messo in sicurezza la zona. Solo nelle prossime ore le famiglie potranno ritornare nelle loro case.

Altri incendi anche nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi erano andati in fiamme i monti Lattari in prossimità di Gragnano. L'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi tra le frazioni di Aurano e Caprile. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile e il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino. Le fiamme sarebbero arrivate a lambire anche alcune stalle, per questo motivo gli animali che erano all'interno sono stati sgomberati. I monti hanno continuato a bruciare per ore: per lo spegnimento definitivo i vigili del fuoco ci hanno messo ore. E ancora: negli stessi giorni è andata in fiamme anche una discarica abusiva all'ex campo rom di Scampia. Roghi a Giugliano in Campania, nei pressi di Taverna del Re, e a Somma Vesuviana. La Circumvesuviana ha dovuto sospendere le corse ferroviarie per consentire le operazioni di spegnimento, visto che le fiamme erano arrivate sui binari.