video suggerito

Incendio a Casalnuovo, appartamento in fiamme in via Virnicchi: 47enne intossicata In fiamme una appartamento a Casalnuovo (Napoli), sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Il rogo è stato spento, non risultano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appartamento in fiamme a Casalnuovo (Napoli)

Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti in via Virnicchi, a Casalnuovo (Napoli) per un incendio in una palazzina di sei piani nel pomeriggio di oggi, 15 aprile. A causare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito; il rogo, partito da una abitazione al secondo piano di un edificio del "parco Gallo", civico 154, in pochi minuti si sarebbe esteso a tutto l'appartamento, distruggendolo. Il bilancio è di una persona intossicata dal fumo: si tratta di una 47enne, proprietaria dell'abitazione in cui si è sviluppato l'incendio, che è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Frattamaggiore; non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente ha causato molto panico e allarmismi, perché i residenti degli altri appartamenti si sono rifugiati sul terrazzo per sfuggire al fumo che, per via dell' "effetto camino", dalle scale ha invaso l'interno dell'edificio. I pompieri del distaccamento Orientale, Squadra 2/b (guidata dal caposquadra Salvatore Pacifico) hanno spento il fuoco prima che dall'appartamento raggiungesse le altre abitazioni; Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno evacuato tutti i condomini, che sono in buone condizioni di salute.

In base ai primi rilievi il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito all'interno dell'abitazione della 47enne; sarebbe partito dal ferro da stiro, le fiamme avrebbero invaso prima il soggiorno per poi arrivare alle altre stanze. Una volta riportata la situazione sotto controllo, sono state avviate le verifiche sulla palazzina per appurare eventuali danni strutturali prima di dare il via libera ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.

L'appartamento distrutto dalle fiamme