Incendio sui monti Lattari a Gragnano, sgomberati gli animali dalle stalle In fiamme i monti Lattari in prossimità di Gragnano. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi tra le frazioni di Aurano e Caprile. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile e il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino. Raggiunte le stalle, sgomberati gli animali.

A cura di Pierluigi Frattasi

In fiamme i monti Lattari in prossimità di Gragnano. L'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi tra le frazioni di Aurano e Caprile. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile e il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino. Le fiamme sarebbero arrivate a lambire anche alcune stalle, per questo motivo gli animali che erano all'interno sono stati sgomberati. I monti continuano a bruciare anche adesso, perché in serata le operazioni sono state interrotte e riprenderanno domani mattina.

“Sono sul posto, ad Aurano – scrive il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino sul suo profilo social – per seguire da vicino l'incendio che sta interessando la zona. Purtroppo i mezzi aerei a causa della presenza dei cavi dell'alta tensione non hanno potuto operare. Sono ancora al lavoro i volontari delle due associazioni di protezione civile, coordinati dal Comandante della Polizia Municipale Alfonso Mercurio per aiutare i residenti ad evacuare le stalle e mettere in sicurezza gli animali. Purtroppo con il calare della sera in montagna non si può operare. Già ho predisposto le azioni da mettere in campo per domani mattina. Alle prime luci dell'alba gli operai di Terna, qualora ce ne fosse bisogno, provvederanno a togliere elettricità ai cavi dell'alta tensione e così sarà immediato l'intervento dei mezzi aerei”.

Altri incendi sono scoppiati oggi in Campania. In fiamme una discarica abusiva all'ex campo rom di Scampia. Roghi a Giugliano in Campania, nei pressi di Taverna del Re, e a Somma Vesuviana. La Circumvesuviana ha dovuto sospendere le corse ferroviarie per consentire le operazioni di spegnimento, visto che le fiamme erano arrivate sui binari.