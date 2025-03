video suggerito

Incendio a Torre del Greco: quattro persone intossicate, evacuata una intera palazzina Fiamme in un seminterrato adibito ad abitazione: sgomberata la palazzina, quattro persone intossicate in via Tortora, a Torre del Greco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio è scoppiato questa mattina a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli: una palazzina è stata evacuata, quattro persone sono invece rimaste intossicate lievemente. Carabinieri sul posto per le indagini e per i rilievi del caso. Da quanto si apprende, l'incendio sarebbe esploso nel seminterrato della palazzina, dove si trovano otto abitazioni.

Le fiamme hanno avvolto tutto il locale seminterrato, adibito ad abitazione: tutto lo stabile, che si trova in via Tortora, è stato evacuato, mentre quattro persone sono rimaste intossicate lievemente. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono otto le abitazioni della palazzina, tutte prontamente evacuate. Sul posto anche i carabinieri di Torre del Greco, che stanno coordinando le indagini per risalire alle cause dell'incendio.