Incendio a Caivano, uomo muore tra le fiamme in casa la notte di Natale

Immagine di repertorio

Incendio in casa a Caivano la notte di Natale: morto l'uomo che era all'interno dell'appartamento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandate Giuseppe Paduano, i carabinieri della Compagnia di Caivano e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Ma il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto carbonizzato. Il rogo sarebbe scoppiato in un appartamento in località Pascarola, frazione di Caivano, il comune nell'area nord di Napoli.

Rogo in casa in via Pisani, a Caivano

L'intervento è avvenuto questa notte, tra il 24 e il 25 dicembre, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in via Pisani 24 dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio che aveva coinvolto un appartamento. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato l'incendio ancora in corso. Sono riusciti ad entrare all'interno del locale, dove giaceva il corpo della vittima. Si tratterebbe di un uomo di origine extracomunitaria, ancora non identificato. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Procura apre inchiesta: salma sequestrata

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto, al momento, il sequestro dell'appartamento e della salma, che è stato eseguito dai carabinieri. Il corpo è stato portato in obitorio, dove sarà sottoposto, probabilmente, ad autopsia. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Caivano per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Al momento, tra le ipotesi, quella maggiormente accreditata propende la pista del cortocircuito dell’impianto elettrico. Si sarebbe trattato, quindi, di un tragico incidente.