In centinaia a Napoli alla fiaccolata per Adam Jendoubi, attore dei video di Liberato e modello Oggi a Napoli in centinaia hanno sfilato per ricordare Adam Jendoubi, l’artista 23enne deceduto per un malore; la fiaccolata organizzata sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In centinaia si sono ritrovati a Napoli oggi, 29 gennaio, per ricordare Adam Jendoubi, il giovane artista napoletano morto a seguito di un malore che lo aveva colto nella notte di Capodanno; la fiaccolata, organizzata tramite il tam tam sui social, è partita da piazza San Domenico e, attraversando via Benedetto Croce, ha proseguito per Port'Alba e si è conclusa in piazza Dante, dove Habib Jendoubi, il fratello di Adam, ha ringraziato tutti. In testa al corteo, una foto del 23enne e uno striscione con la scritta, in dialetto, "Una stella di Forcella", che rimanda al brano "Tu t'e scurdato ‘e me" di Liberato, di cui Adam Jendoubi aveva interpretato il video.

Il giovane era deceduto nell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, il 9 gennaio scorso. Era stato ricoverato nella notte di Capodanno, dopo essere stato soccorso in strada; inizialmente si era parlato di un incidente stradale, ma gli esami avevano poi appurato che era stato invece vittima di un malore che gli aveva causato un arresto cardiaco. Durante la degenza non ha mai ripreso conoscenza. Quando il suo cuore ha smesso di battere i familiari, assecondando un desiderio che il ragazzo aveva più volte espresso, hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Adam Jendoubi, di origini tunisine e polacche ma nato e vissuto a Forcella, nel cuore di Napoli, lavorava come modello e come attore, aveva iniziato a studiare regia; al grande pubblico era noto per la partecipazione alla pellicola "La paranza dei bambini", oltre che per essere comparso, da protagonista, nei video di Liberato, cantante che oggi ha rilanciato sui canali social le immagini della fiaccolata.