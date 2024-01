Morto l’attore Adam Jendoubi: i suoi organi salveranno tre persone in Sicilia, Lazio e Puglia Sono in via di ultimazione le procedure di espianto degli organi dell’attore e modello Adam Jendoubi; il 23enne è morto il 10 gennaio al “San Leonardo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Gli organi di Adam Jendoubi, l'attore napoletano di origini tunisine e polacche morto dopo 9 giorni di ricovero nell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, salveranno tre persone: il cuore è stato assegnato al Policlinico di Bari, i polmoni alla Sicilia e il fegato all'Umberto I di Roma. Le cornee sono state già prelevate dagli oculisti dell'ospedale stabiese, diretti dal dottor Marco Verolino; saranno consegnate alla Banca Regionale della Campania. Lo apprende Fanpage.it da fonti sanitarie. Il 23enne, come aveva raccontato il fratello Habib in una storia su Instagram, aveva già espresso l'intenzione di donare gli organi nel caso gli fosse successo qualcosa e la famiglia dopo il decesso ha deciso di rispettare le sue volontà.

Il ragazzo era noto al grande pubblico per aver partecipato ai video del cantante Liberato e al film "La paranza dei bambini"; dopo le esperienze attoriali aveva iniziato a studiare regia e recitazione e, parallelamente, lavorava come modello per diversi marchi di prestigio. Era stato soccorso in stato di incoscienza a Castellammare di Stabia (Napoli) alle prime ore del 1 gennaio, in arresto cardiaco, ed era stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale "San Leonardo", dove è rimasto ricoverato in coma. Durante i 9 giorni in Rianimazione si è determinato un danno cerebrale irreversibile, l'accertamento della morte cerebrale si è concluso ieri, 10 gennaio, alle 15.20.

Dopo il placet dei genitori, e il nulla osta della Procura di Torre Annunziata, il coordinatore locale e l'equipe di Rianimazione e blocco operatorio (diretta dalla dottoressa Maria José Sucre) hanno avviato le procedure d'ufficio; gli interventi per i prelievi sono partiti questa mattina, 11 gennaio, col coordinamento del Centro Regionale (diretto dal dottor Antonio Corcione) e Nazionale Trapianti, eseguiti dalle equipe chirurgiche delle strutture di destinazione, accolte dal coordinatore locale e dallo staff di anestesia e rianimazione del San Leonardo. La direzione strategica dell'Asl Napoli 3 Sud, col direttore generale Giuseppe Russo, ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo, sottolineando che "La donazione degli organi è una atto di grande nobiltà d'animo". La data dei funerali di Adam Jendoubi non è stata ancora fissata.

L'ambulanza che trasporterà il cuore del giovane a Bari