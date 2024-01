Una fiaccolata a Napoli per ricordare Adam Jendoubi, l’attore e modello morto a 23 anni L’attore Adam Jendoubi, deceduto il 9 gennaio a seguito di un arresto cardiaco, verrà ricordato con una fiaccolata a Napoli, organizzata da parenti e amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I familiari e gli amici di Adam Jendoubi stanno organizzando una fiaccolata a Napoli per ricordare il giovanissimo attore di origini polacche e tunisine deceduto a 23 anni nell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia a seguito di un arresto cardiaco che lo aveva colpito alle prime ore del 1 gennaio scorso. La data non è stata ancora fissata, si dovrebbe tenere la prossima settimana e il percorso individuato è da via Tribunali fino a piazza del Gesù; in questi giorni gli organizzatori stanno raccogliendo le adesioni per chiedere l'autorizzazione formale.

L'iniziativa è stata rilanciata sui social dal fratello del 23enne, Habib Jendoubi, anche lui attore e modello, che ha condiviso tra le storie di Instagram l'appello in cui un amico invita a cliccare sul link col form per l'adesione, in modo da avere una stima anche approssimativa delle presenze per una migliore organizzazione.

Il giovane era noto al grande pubblico per la sua partecipazione ai video del cantante Liberato e per avere interpretato il ruolo di "Aucelluzzo" nel film "La paranza dei bambini"; dopo l'esperienza sul grande schermo aveva cominciato a studiare regia e recitazione, parallelamente stava proseguendo la sua carriera come modello. Era stato soccorso dal 118 a Castellammare di Stabia in arresto cardiaco; trasportato all'ospedale San Leonardo, è stato in Rianimazione fino al pomeriggio del 9 gennaio, quando è deceduto. Durante il ricovero non ha mai ripreso coscienza, è sempre stato in coma. Dopo il decesso i familiari, acconsentendo al desiderio di Adam, hanno deciso di autorizzare la donazione degli organi; gli espianti sono stati effettuati nell'ospedale stabiese e gli organi sono andati a tre pazienti tra Lazio, Puglia e Sicilia.

