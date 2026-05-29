La ragazza del video dal ristorante giapponese di Napoli ha pagato la cena: il ragazzo se n’era andato senza saldarla a sua insaputa

Sono stati gli stessi proprietari del ristorante Hachi al Vomero, che nei giorni scorsi avevano diffuso il video della coppia, a far sapere che la ragazza è tornata e ha pagato il conto.

Un risvolto degno di un film quello che è arrivato nella vicenda della coppia che, qualche giorno fa, è andata via senza pagare il conto dopo aver consumato una cena di sushi al ristorante giapponese Hachi al Vomero, quartiere collinare di Napoli. È stato lo stesso ristorante, che qualche giorno fa aveva pubblicato il video in cui si vedeva la coppia andare via, a raccontare l'epilogo della vicenda: i proprietari del locale hanno ricevuto una lettera da parte dell'avvocato della ragazza in questione, che ha riferito che la sua assistita era all'oscuro di tutto e non sapeva che il conto della cena non fosse stato saldato, evidentemente vittima anche lei, come i titolari del ristorante, della malefatta del ragazzo che la accompagnava.

Il legale della ragazza, infatti, nella lettera indirizzata al ristorante, ha spiegato che la giovane si è allontanata dal locale prima del suo accompagnatore e che non ha mai saputo, fino alla pubblicazione del video, che la cena non fosse stata pagata. E così, la giovane, nelle scorse ore, si è recata al ristorante e ha pagato la cena. "La correttezza va sempre riconosciuta – ha scritto sui social la direzione del ristorante giapponese, pubblicando anche la lettera dell'avvocato della giovane -. La signora coinvolta nell'episodio accaduto da Hachi è tornata spontaneamente a saldare il conto, prendendo inoltre le distanze dal comportamento dell'altra persona, dichiarando di non essere a conoscenza del mancato pagamento. Ringraziamo, nonostante tutto, chi sceglie rispetto, educazione e correttezza".