In Campania è arrivata la neve: su Matese e Laceno imbiancate strade e piazze Torna la neve sul Laceno e sul Matese in Campania, riaprono le stazioni sciistiche. Imbiancate le strade anche nel Casertano e nel Salernitano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Neve a Bocca della Selva Foto da FB / agriturismo Rifugio La Torre

Torna la neve in Campania, con strade e piazze imbiancate in molte zone del Sannio, dell'Irpinia e del Casertano e del Salernitano. Il brusco calo delle temperature registrato nel weekend, a partire da ieri, sabato 25 novembre 2023, ha portato anche le prime nevicate abbondanti sulla regione meridionale. Dopo il Vesuvio e il monte Cervati, la neve è comparsa anche sul Matese, con cime innevate a Bocca della Selva e Piedimonte Matese, nel Beneventano, a Lago Laceno, in Irpinia, e a Caggiano, nel Salernitano.

Temperature in calo di 10 gradi

Il vento forte di grecale che si è abbattuto sulla Campania a partire dalla giornata di ieri ha portato ad un forte abbassamento delle temperature, di circa 10 gradi. Oggi, domenica 26 novembre, le minime in Campania toccheranno lo zero nelle province di Avellino, Caserta e Napoli. Un freddo polare che quest'anno è arrivato in leggero ritardo rispetto al solito, considerando che il 2023 è considerato come uno degli anni più caldi degli ultimi tempi.

Ieri la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un avviso di allerta meteo per vento e piogge sulla regione. Con previsioni di neve sulle montagne fino ai 700-1000 metri. Oggi, il cielo appare per lo più sereno e soleggiato. Anche se le temperature sono molto basse e dovrebbero continuare a mantenersi tali per almeno una ventina di giorni. Grazie al ritorno della neve molte stazioni sciistiche potranno riaprire i battenti in tutta la regione, per avviare finalmente la stagione turistica invernale.