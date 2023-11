Meteo Napoli, c’è il freddo: le temperature crollano di 10 gradi. Prima neve sul Vesuvio La prima neve sul Vesuvio: “merito” del crollo termico con le temperature calate di 10 gradi in poche ore.

Neve sul Vesuvio sabato 25 novembre / foto Fanpage.it

Il vento di grecale gela Napoli, calano le temperature di almeno 10 gradi e la città riscopre il freddo che è mancato a molti, visto che il 2023 si appresta a passare agli annali come l'anno più caldo di sempre. Oggi sulla Campania vigono due allerta meteo: la prima per piogge e temporali sulla fascia costiera e la seconda per vento forte e mare agitato su tutto il territorio regionale. Entrambi gli avvisi riguardano la giornata di sabato 25 novembre e sono fino alle 22 di oggi.

Le previsioni confermano neve sulle montagne fino ai 700-1000 metri e tanto maltempo con piogge a tratti anche persistenti. Sul Vesuvio oggi c'è la prima neve di questo inverno. Scrive Ilmeteo.it:

Il freddo poi sarà acuito, accentuato, aumentato, dal forte vento e dall’effetto ‘wind-chill’, dal raffreddamento causato appunto dal vento: le ‘temperature percepite’ scenderanno a causa delle raffiche ad oltre 80-100 km/h attese sui crinali ma localmente anche in pianura, soprattutto nelle zone raggiunte dal Foehn e dalla Tramontana più sostenuta.

Dunque weekend di freddo polare su tutta l’Italia poi ripresa termica da martedì 28 novembre ma maltempo.