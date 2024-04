video suggerito

Meteo Napoli e Campania, temperature fino a 30 gradi nel fine settimana 13-14 aprile Meteo, fine settimana 13-14 aprile su Napoli e Campania con sole e caldo: attenzione ai raggi ultravioletti, temperature fino a 30 gradi nelle ore più calde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Ondata di caldo su Napoli e la Campania per il fine settimana del 13 e 14 aprile: punte di 30 gradi e sole in tutta la regione, con venti deboli o praticamente assenti, e cielo sgombro di nubi con il sole che la farà da padrone. Attenzione invece ai raggi ultravioletti, che saranno particolarmente alti ad ora di pranzo, raggiungendo il livello rosso e sfiorando una gradazione pari a otto, che farà salire anche i livelli di attenzione.

Proprio per i raggi ultravioletti, i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità sono quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (ed in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto.

Proprio a questo proposito, l'Iss ricorda sul proprio sito internet che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile". Un'attenzione che deve essere rivolta soprattutto a persone fragili, anziani e bambini. Temperature che invece saliranno fino a 30 gradi anche in città e lungo le coste: meteo ideale per andare al mare, ma attenzione al cosiddetto "primo sole", che spesso può avere effetti deleteri sulla salute. La mini-ondata di calore durerà fino a martedì, poi le temperature vedranno un brusco calo e scenderanno anche di 7-8 gradi rispetto a quelle di questi giorni.