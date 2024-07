video suggerito

Fine settimana con nuove ondate di calore e 40 gradi su Napoli e Campania Weekend da bollino arancione in Campania: ondate di calore e temperature in aumento fino a 40 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli e la Campana nel fine settimana del 27-28 luglio: nonostante oggi, venerdì 26 luglio, sia la giornata con la temperatura più calda dell'ultimo periodo (36 gradi "puliti"), nel weekend afa e umidità faranno schizzare la colonnina di Mercurio sopra i 40 gradi. L'Istituto Superiore di Sanità ha già dato bollino giallo per la giornata di sabato 27 luglio, ed arancione per domenica 28 luglio sulla Campania.

Temperature in forte aumento anche nella notte, dopo la leggera "rinfrescata" della scorsa notte: almeno 36 i gradi previsti alle 14, ma con ondate di calore che porteranno le massima fino a 40 gradi soprattutto nella giornata di domenica, che sarà come detto da bollino arancione. Scarsa anche la ventilazione, e forte umidità, porteranno i valori massimi a salire ancora: uno scenario che si ripeterà anche nei primi giorni di agosto.

I consigli degli esperti

L'Istituto Superiore di Sanità consiglia di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (che protegge adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti. Inoltre, consiglia anche di usare anche creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, fatto attività fisica all’aperto. Sempre a questo proposito, l'Iss ricorda che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".