I gioielli del Tesoro di San Gennaro riprodotti in 3D per i non vedenti Oggi è stato presentato l’intervento nella Capella del Tesoro per permettere ai visitatori ipovedenti di poter accedere all’esposizione attraverso riproduzioni in 3D dei pezzi più iconici.

A cura di Vincenzo Piccolo

La Cappella del Tesoro di San Gennaro ricostruita in 3D per permettere agli ipovedenti l'accesso all'esposizione senza barriere. Il Tesoro di San Gennaro è da sempre parte integrante del mosaico delle tradizioni di Napoli e oggi ha intrapreso un nuovo cammino verso l'inclusività. L'iniziativa prevede la creazione di riproduzioni in tre dimensioni dei pezzi più celebri della collezione del museo dedicato al patrono della città partenopea, che da anni è una meta ambita dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Tra le opere riprodotte in 3D, spicca la mitra di San Gennaro, il copricapo vescovile ornato di pietre preziose, donato nel corso dei secoli da regnanti e nobili desiderosi di guadagnarsi la protezione del santo. Questa iniziativa consente ai non vedenti di esplorare con il tatto queste e altre opere d'arte, offrendo loro l'opportunità di apprezzarne la bellezza e la complessità in modo completo.

«Questo percorso è di fondamentale importanza», afferma Pietro Piscitelli, presidente dell'Unione Ciechi Campania. «Ci offre la possibilità di seguire percorsi adatti nel museo e nella cappella, mettendo in evidenza l'attenzione dedicata da coloro che curano questi luoghi alla nostra libertà e indipendenza. Questi progressi rappresentano un passo concreto verso una vera e propria inclusione nella società per noi non vedenti».

Girolamo Carignani, membro della deputazione del Tesoro di San Gennaro a Napoli, sottolinea l'importanza di questo intervento per rendere il museo accessibile a tutti, in particolare ai non vedenti. «Attraverso queste opere riprodotte con una qualità eccezionale, ora anche coloro che non possono vedere possono godere appieno della bellezza del nostro patrimonio culturale».

Oltre alla mitra riccamente decorata, le riproduzioni in 3D comprendono anche la maestosa scultura del ‘Paliotto de Vinaccia‘, situata sotto l'altare della cappella di San Gennaro, e il quadro di Jusepe de Ribera, ‘San Gennaro esce illeso dalla fornace‘. Grazie a questa iniziativa, il Tesoro di San Gennaro amplia il ventaglio di visitatori, rafforzando il suo ruolo come custode della ricca storia e del patrimonio artistico di Napoli.