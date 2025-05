Il Principe Alberto di Monaco a Pompei: “Mia madre Grace era devota della Madonna del Rosario”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

"Pompei è senza dubbio tra le mete più straordinarie e più popolari per i visitatori di tutto il mondo". Non nasconde l'emozione il Principe Alberto II di Monaco, in visita al Santuario Pontificio e agli Scavi Archeologici di Pompei. Un legame fortissimo quello della famiglia reale monegasca con la città alle pendici del Vesuvio, come ha sottolineato lo stesso Principe, ricordando la "profonda devozione" di sua madre, la Principessa Grace Kelly, per la Madonna del Rosario di Pompei. Le leggenda vuole, infatti, che l'ex diva di Hollywood, dopo il matrimonio con il Principe Ranieri, facesse spesso visita in forma riservata al Santuario di Pompei per pregare.

Alberto II è stato accompagnato dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha accolto la visita dell'illustre ospite come "un evento di eccezionale importanza". Il Principe di Monaco ha fatto prima visita al Santuario della Beata Vergine di Pompei, dove si trova la cappella dedicata a Bartolo Longo, suo fondatore, accompagnato dall'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Quindi, si è diretto agli Scavi Archeologici. Alberto Di Monaco è molto legato alla Campania. Era stato a Napoli nel 2015 e ancora in Irpinia nel 2022.

La dedica al Santuario di Pompei

"Ho notato che il nostro Papa Leone XIV – ha detto il Principe Alberto II – è stato eletto il giorno dell'anniversario della posa della prima pietra del Santuario, l'8 maggio 1876. Nelle prime parole da Sommo Pontefice, ha invitato a recitare la supplica alla Madonna di Pompei". Mentre, in merito alla visita al Parco Archeologico, ha sottolineato: Su un piano meno mistico, sono particolarmente felice e commosso dell'invito del sindaco a visitare, nel giorno delle idi di maggio, il sito archeologico di Pompei, conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, il suo eccezionale stato di conservazione, una tappa imprescindibile per i visitatori di questa regione. Noto con molto interesse che le scoperte storiche sono sempre continue ed emozionanti".

Il sindaco Carmine Lo Sapio: "Giorno straordinario"

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha accolto con grande gioia la visita in città del Principe Alberto II:

"È stato un giorno straordinario per Pompei. La visita del principe Alberto II di Monaco non è soltanto istituzionale, ma profondamente carica di significato e di emozione. Pompei, infatti, custodisce un legame speciale con la madre del principe, l'indimenticabile Grace Kelly: era profondamente devota alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. Si racconta che la principessa Grace venisse qui in silenzio, senza clamore, per raccogliersi in preghiera davanti alla Madonna. Una presenza discreta, umile, che oggi acquista ancora più valore nel ricordo di chi l'ha amata e stimata. Accogliere il principe Alberto significa rinnovare questo filo sottile ma resistente, che unisce la spiritualità, la storia e il cuore di due mondi: Pompei e Monaco. Come sindaco, a nome di tutta la comunità pompeiana, esprimo profonda gratitudine per questa visita, che resterà nel cuore della nostra città come simbolo di amicizia, memoria e fede".