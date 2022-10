Morto investito da moto sull’A1 a Napoli, “il pedone aveva scavalcato la rampa del Centro Direzionale” L’uomo investito, un 50enne di origine rumena, avrebbe attraversato l’autostrada barcollando, e sarebbe stato falciato dalla moto. Morto anche il conducente del veicolo, un 23enne italiano. Grave passeggera 22enne di Afragola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata su FB da Nessuno Tocchi Ippocrate

L'uomo che ieri sera è morto investito da una moto mentre attraversava a piedi l'autostrada A1 sarebbe entrato sull'arteria stradale scavalcando una rampa al Centro Direzionale di Napoli. L'uomo, un 50enne di origine rumena, secondo quanto riportato da una testimonianza di un automobilista presente sul posto raccolta poco dopo l'incidente dai soccorritori, avrebbe poi attraversato l'autostrada barcollando, finendo per essere falciato da una moto in corsa.

Morto il 23enne alla guida della moto, grave la 22enne di Afragola

Alla guida del veicolo c'era una coppia. Il conducente, un 23enne italiano, è morto nell'impatto. La ragazza di 22 anni di Afragola che era a bordo della moto con lui, è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale del Mare. Sarebbe questo quindi il motivo per il quale il pedone si trovava sull'autostrada A1, secondo le prime ricostruzioni. A fornire un primo quadro dell'incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle ore 19,15 è l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha aggiornato stamattina il post pubblicato ieri: "A quanto pare – scrive – il pedone è sceso a piedi dalla rampa del Centro Direzionale ed ha attraversato l’autostrada barcollando (da testimonianza di automobilista presente sul posto al momento dell’impatto)".

Sul posto, infatti, secondo quanto riportato dai soccorritori, non sarebbero state trovate altre vetture ferme o in panne. Motivo per il quale si tenderebbe ad escludere, per il momento, l'ipotesi che l'uomo investito possa essere stato un automobilista sceso da un'auto danneggiata. L'incidente stradale è avvenuto ieri, sull'Autostrada A1, gestita da Autostrade Meridionali, incrocio SS162. Secondo quanto riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, "sembra che un uomo di etnia ROM ( V.B.) abbia attraversato l’autostrada a piedi, dopo una frazione di secondo viene travolto da una moto che sopraggiungeva ad alta velocità. Il bilancio è di 2 morti ; il pedone ed il motociclista di soli 23 anni M.Z. La ragazza ,22anni, passeggera del centauro, alle 19,51 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale del Mare, per lei trauma cranico commotivo". Sono intervenute 3 autoambulanze sul posto. Sono state effettuate le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma molto probabilmente le vittime sono decedute nell’impatto violento. L’ipotesi del pedone che attraversa la strada si basa sull’assenza di altri veicoli coinvolti/nelle vicinanze".