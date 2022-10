Moto contro un pedone in autostrada: due morti e un ferito sulla A1 Napoli-Roma Incidente in autostrada, una moto investe in pedone: due morti e un ferito sulla A1 Napoli-Roma. Traffico in tilt in direzione Roma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Nessuno Tocchi Ippocrate / Facebook

Un drammatico incidente poco prima delle 19.30 di questa sera sull'autostrada A1 Napoli-Roma: un uomo è stato investito in autostrada da una motocicletta, rimanendo ucciso sul colpo. Morto anche il guidatore della moto, mentre la ragazza che viaggiava con lui è ricoverata in ospedale. Traffico in tilt in direzione Roma, mentre sul posto le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi.

L'incidente è avvenuto tra il bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale, in direzione di Roma. Come riporta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sembrerebbe che il pedone stesse attraversando l'autostrada a piedi, non è chiaro se perché avesse l'auto in panne o per imprudenza, quando in quel momento è passata una motocicletta con a bordo due giovani: l'impatto è stato violentissimo, al punto che sono morti sul colpo sia il pedone, travolto in pieno, sia il giovane alla guida della moto, di soli 22 anni. La ragazza che viaggiava con lui invece è stata portata all'Ospedale del Mare. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi: per lei un trauma cranico commotivo. Tre le ambulanze accorse sul posto dopo l'incidente. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche personale di Autostrade. Le code intanto sono in continuo aumento: già quattro i chilometri accumulati tra Napoli e Portici Sud, in direzione del capoluogo partenopeo. E la situazione tende a peggiorare. Probabile nelle prossime ore l'apertura di un fascicolo d'inchiesta da parte del magistrato di turno: bisognerà capire infatti l'esatta dinamica del tutto, in particolare cosa ci facesse l'uomo a piedi in autostrada, peraltro in un tratto particolarmente trafficato della tratta.