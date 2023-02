Il parente muore all’ospedale di Pozzuoli, la famiglia minaccia e aggredisce il chirurgo La denuncia arriva dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: l’aggressione è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 febbraio all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

A cura di Valerio Papadia

L’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario nel Napoletano: teatro della violenza, questa volta, l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia partenopea, dove un chirurgo è stato aggredito dai famigliari di un paziente appena deceduto nel nosocomio flegreo. A raccontare l'accaduto, come spesso accade, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia aggressioni ai danni del personale sanitario a Napoli e in Campania.

Come racconta l'associazione, l'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore. Nell'ospedale di Pozzuoli, i parenti di una persona appena deceduta hanno minacciato e aggredito il medico del reparto di Chirurgia Generale del nosocomio flegreo.

Il papà muore, uomo picchia gli infermieri all'ospedale Pellegrini di Napoli

Scene di violenza analoghe si sono registrate, qualche giorno fa, al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli. Un uomo di 64 anni è morto dopo essere arrivato in arresto cardiocircolatorio; il figlio dell'uomo, un 27enne, ha così aggredito due infermieri dell'ospedale, prendendoli a pugno. A farne le spese un uomo e una donna, che sono stati medicati e hanno riportato, per fortuna, ferite giudicate non gravi.