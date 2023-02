Il papà muore al Pronto Soccorso, il figlio picchia a pugni medico e infermiere del Pellegrini L’aggressione poco dopo la mezzanotte. Il 64enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio, il figlio 27enne ha picchiato il personale sanitario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il padre 64enne in arresto cardiocircolatorio, trasportato in ambulanza, muore una volta arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini. Il figlio 27enne picchia medico e infermiere. Un pugno in pieno volto all'infermiere, scagliato a sorpresa, gli procura un "trauma contusivo al cranio maxillo facciale con ematoma al collo", giudicato guaribile in 21 giorni. Botte anche al medico, per il quale sono 4 i giorni di prognosi prescritti. La violenta aggressione è avvenuta questa notte, presso l'ospedale di via Pignasecca, nel cuore del centro storico di Napoli.

Aggrediti medico e infermiere al Pellegrini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Giuseppe, ai quali era arrivata la segnalazione per un’aggressione a personale medico. Due le vittime prese a pugni. L’aggressore sarebbe un 27enne dei Quartieri Spagnoli, figlio di un 64enne deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Per uno dei due sanitari 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio maxillo facciale con ematoma al collo. Per l’altro, 4 giorni di prognosi.

Il 27enne sarà denunciato dai carabinieri.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Basta aggressioni"

Sulla vicenda interviene l'associazione Nessuno Tocchi Ipprocrate, presieduta da Manuel Ruggiero:

Vecchio Pellegrini: trappola per l’infermiere che riceve un Pugno in faccia! Asl Napoli 1 : aggressione n.9 del 2023(12 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno) Da quanto ci viene riferito, stanotte intorno alle 00:30, presso il nosocomio della Pignasecca, giunge ambulanza del 118 con a bordo un paziente in arresto cardiaco. Immediatamente il Pronto Soccorso attiva le procedure di codice rosso.

E aggiunge: