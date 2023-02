Napoli, marito della barista litiga in strada con sconosciuto e viene ferito a colpi di pistola Ferito un uomo di 42 anni da parte di uno sconosciuto. Ricoverato al Pellegrini. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il marito della titolare del bar litiga in strada con uno sconosciuto. All'improvviso quest'ultimo estrae un'arma e gli spara, centrandolo alla spalla. L'aggressione è avvenuta questa notte, in piazza Montecalvario a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli, attorno alle 3 di notte. La vittima, un uomo di 42 anni, viene ricoverato immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, dove gli sono state prestate le prime cure mediche del caso. Il ferito non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Litiga con sconosciuto in strada, gli sparano

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo Centro. I militari dell'Arma sono subito intervenuti in Piazza Montecalvario, dopo aver ricevuto la segnalazione di un 42enne ferito con un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la vittima – marito della proprietaria di un bar della piazza – avrebbe litigato con uno sconosciuto. Non sono chiare le motivazioni, ma quest’ultimo avrebbe estratto una pistola, sparando in direzione del 42enne e centrandolo alla spalla sinistra.

Il 42enne ricoverato al Pellegrini

Il ferito è stato poi ricoverato all'Ospedale Pellegrini, come detto, e non sarebbe in pericolo di vita. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto ed individuare il responsabile. Non è escluso che gli investigatori possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di capire cosa sia effettivamente avvenuto e per individuare e identificare il responsabile dell'aggressione, ricostruendone anche il tragitto prima e dopo i fatti.