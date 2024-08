video suggerito

Non vuole aspettare il turno, afferra l'infermiera per il collo e la trascina a terra: paura all'Ospedale del Mare Aggressione al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. Infermiera afferrata per il collo e scaraventata a terra.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La paziente non vuole aspettare il turno e aggredisce l'infermiera del Triage del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare: la afferra per il collo, poi la trascina per terra, procurandole ferite giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni. A denunciare l'accaduto sono la Cisl Fp. L'aggressione, a quanto apprende Fanpage.it da fonti dell'Asl Napoli 1, è avvenuta stanotte. L’operatrice sanitaria è stata prontamente soccorsa dai colleghi. Sul posto sono intervenuti i vigilantes dell'Ospedale del Mare.

La Cisl Fp: "Basta violenza"

In una nota, la Cisl Fp di Napoli scrive:

"Stanotte – si legge in una nota della Cisl Fp – presso l'Ospedale del Mare si è verificato l'ennesimo atto di violenza gratuita ai danni del personale in servizio presso il pronto soccorso. Nel corso della notte tra il 22 e 23 agosto una donna in Triage ha aggredito l'infermiera prendendola per il collo e scaraventandola a terra, soltanto per la troppa attesa, a suo dire. L'operatrice sanitaria e' stata prontamente soccorsa dai colleghi, sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine chiamati dai colleghi infermieri. I pronto soccorso degli ospedali napoletani, e non solo, sono ormai diventati una trincea dove i professionisti rischiano la propria incolumità quotidianamente. La sicurezza dei lavoratori, in un momento estremamente delicato per la sanità italiana, deve essere SEMPRE una priorità assoluta. La Cisl FP si oppone fermamente a qualsiasi atteggiamento di violenza nei nostri ospedali. Chiediamo a chi legge in indirizzo la massima attenzione ed interventi risolutivi volti a contrastare qualsiasi tipo di offesa".

Sulla vicenda, interviene anche l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:

Ospedale del Mare: una “routine di aggressività “Asl Napoli 1 : aggressione n.32 del 2024(48 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2024)Stanotte 23 agosto 2024,presso l’ospedale del mare, ennesimo atto di violenza gratuita ai danni di una infermiera in servizio presso il pronto soccorso.Una donna ha aggredito l’infermiera prendendola per il collo e scaraventando a terra, soltanto per la troppa attesa, a suo dire.L’operatrice sanitaria e’ stata prontamente soccorsa dai colleghi, sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine chiamati dai colleghi infermieri.L’ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro resta il nosocomio con il più gran numero di aggressioni di tutti i tempi, nell’indifferenza di chi dovrebbe tutelare gli operatori sanitari.