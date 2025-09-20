napoli
video suggerito
video suggerito

Il Parco Anaconda di Pianura sprofonda nel degrado: le foto della vergogna

Lettrice scrive a Fanpage: “Il Comune di Napoli si occupi del degrado al Parco Anaconda, area verde che muore nel silenzio”
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
50 CONDIVISIONI
Immagini di quotidiano degrado a Pianura
Immagini di quotidiano degrado a Pianura

Annalisa scrive a Fanpage per denunciare la situazione sotto gli occhi di tutti i residenti del suo quartiere, Pianura, periferia Occidentale di Napoli. Nel caso specifico si parla del Parco Anaconda, in via Vicinale Campanile, 3.200 metri quadrati di area verde a vocazione sportiva tenute malissimo, inserite addirittura nel Piano Coesione, quindi con soldi pubblici impegnati per la riqualificazione.

Scrive Analisa:   «Da abitante di Pianura, Napoli, mi sono sempre sentita orgogliosa del Parco Anaconda, conosciuto una volta come un esempio perfetto di inclusività e gioia per tutti i bambini del nostro quartiere. Era un luogo di incontro per le famiglie, uno spazio dove i bambini del quartiere e della scuola di fronte potevano giocare spensierati e in sicurezza. Tuttavia, oggi questa immagine del Parco Anaconda è un lontano ricordo, in quanto durato solo per pochi mesi. Questo parco, che un tempo era l'orgoglio di Pianura, è ora in uno stato di completo abbandono. La sporcizia, la mancanza di manutenzione e gli escrementi di cani dominano il paesaggio, mentre le giostre rotte rappresentano un pericolo costante per i nostri figli. Ogni giorno, nostro figlio, insieme a tanti altri bambini della scuola vicina, si trova a dover giocare in un ambiente trascurato e insicuro. Questo non è ciò che vogliamo per il futuro dei nostri figli e non è accettabile per la comunità di Pianura».

La richiesta è ovviamente al Comune di Napoli: «Intervenite con urgenza per la riqualificazione del Parco Anaconda. Giostrine sicure, pulizia regolare e un'area verde ben curata sono diritti fondamentali per ogni bambino della nostra comunità. È essenziale che il parco torni ad essere un luogo accogliente e sicuro, non solo per i bambini ma per tutti i residenti di Pianura».

Leggi anche
Giardini di Santa Chiara, bimbi con pustole e irritazioni, le mamme: "Ancora degrado e sporcizia"

Invia a Fanpage la tua denuncia sui disservizi a Napoli, racconta la tua storia.

Attualità
50 CONDIVISIONI
Immagine
Disabile sequestrato, torturato e gettato in piscina per divertimento a Pompei
Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views