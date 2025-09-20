Il Parco Anaconda di Pianura sprofonda nel degrado: le foto della vergogna

Immagini di quotidiano degrado a Pianura

Annalisa scrive a Fanpage per denunciare la situazione sotto gli occhi di tutti i residenti del suo quartiere, Pianura, periferia Occidentale di Napoli. Nel caso specifico si parla del Parco Anaconda, in via Vicinale Campanile, 3.200 metri quadrati di area verde a vocazione sportiva tenute malissimo, inserite addirittura nel Piano Coesione, quindi con soldi pubblici impegnati per la riqualificazione.

Scrive Analisa: «Da abitante di Pianura, Napoli, mi sono sempre sentita orgogliosa del Parco Anaconda, conosciuto una volta come un esempio perfetto di inclusività e gioia per tutti i bambini del nostro quartiere. Era un luogo di incontro per le famiglie, uno spazio dove i bambini del quartiere e della scuola di fronte potevano giocare spensierati e in sicurezza. Tuttavia, oggi questa immagine del Parco Anaconda è un lontano ricordo, in quanto durato solo per pochi mesi. Questo parco, che un tempo era l'orgoglio di Pianura, è ora in uno stato di completo abbandono. La sporcizia, la mancanza di manutenzione e gli escrementi di cani dominano il paesaggio, mentre le giostre rotte rappresentano un pericolo costante per i nostri figli. Ogni giorno, nostro figlio, insieme a tanti altri bambini della scuola vicina, si trova a dover giocare in un ambiente trascurato e insicuro. Questo non è ciò che vogliamo per il futuro dei nostri figli e non è accettabile per la comunità di Pianura».

La richiesta è ovviamente al Comune di Napoli: «Intervenite con urgenza per la riqualificazione del Parco Anaconda. Giostrine sicure, pulizia regolare e un'area verde ben curata sono diritti fondamentali per ogni bambino della nostra comunità. È essenziale che il parco torni ad essere un luogo accogliente e sicuro, non solo per i bambini ma per tutti i residenti di Pianura».

Invia a Fanpage la tua denuncia sui disservizi a Napoli, racconta la tua storia.