Il panuozzo di Gragnano diventa a marchio Doc: arriva l’ok dal Ministero delle Imprese

A cura di Valerio Papadia

Un'eccellenza campana riceve il marchio Doc (Denominazione di origine controllata): si tratta del panuozzo di Gragnano, tipicità gastronomica della città in provincia di Napoli. Lo scorso 29 agosto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha concesso la registrazione del marchio Doc per il panuozzo di Gragnano: una sorta di saltimbocca farcito cucinato con il tipico impasto utilizzato anche per le pizze e cotto nel forno a legna.

"Il marchio è stato concesso a seguito dell'esame approfondito del regolamento d'uso che disciplina le modalità di produzione e somministrazione del famoso Panuozzo. Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto dall'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano, che ci consentirà di valorizzare l’eccellenza dell’enogastronomia gragnanese e ci permetterà di tutelarci anche da tutte le potenziali contraffazioni che potrebbero fuorviare i consumatori circa l'origine e la qualità del Panuozzo di Gragnano" ha dichiarato Camillo Arpaia, presidente dell'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano.

"La registrazione del marchio rappresenta un grandissimo traguardo per Gragnano. Con essa potremo avvalerci di uno strumento ancora più importante per strutturare sinergie tra imprenditori e comunità gragnanese" ha invece commentato Nello D'Auria, sindaco di Gragnano.