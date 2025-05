Il Lido delle Monache a Posillipo pieno di gente per il 1° maggio. La spiaggia piena di rifiuti dopo l’assalto Ieri, complici le alte temperature, la spiaggia libera di Posillipo è stata presa d’assalto dai bagnanti. Al termine della giornata, però, l’arenile era pieno di immondizia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

Temperature da anticipo d'estate quelle che hanno sorpreso i napoletani ieri, giovedì 1° maggio. Nella giornata di festa, in cui si celebrano i lavoratori, sono stati tanti i partenopei che si sono riversati sulle spiagge: in molti hanno scelto il Lido delle Monache, spiaggia libera a Posillipo, per trascorrere la giornata al mare. Peccato che, dopo il relax, l'arenile si sia presentato, già nella serata di ieri, pieno di cumuli di rifiuti. A documentare la vicenda è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso le immagini della moltitudine di persone riversatasi in spiaggia e, poi, una volta conclusa la giornata, ha mostrato l'immondizia disseminata sull'arenile.

"Regna il caos, siamo di fronte a un esodo fuori controllo. Qui sulla spiaggia delle Monache, dove mi sono recato personalmente accompagnato dalla Polizia di Stato per verificare la situazione, insiste un grosso problema di ordine pubblico e di sicurezza, qui come in tutte le spiagge super affollate di questa città. Ho già parlato con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al quale ho affidato le mie perplessità sulla situazione attuale. Le spiagge devono essere presidiate, soprattutto nei giorni da bollino rosso come questo, occorre che ci siano regole e controlli, non può esser tutto lasciato all’autoregolamentazione. Con le vie di fuga bloccate, il traffico in tilt, e migliaia di persone sulle spiagge basta una piccola scintilla per far esplodere la follia. Per gestire questi fenomeni servono controlli e prevenzione" scriveva ieri Borrelli.

Lo stesso deputato, poi, questa mattina si è personalmente recato al Lido delle Monache per verificare la situazione. In un video, Borrelli, accompagnato dal consigliere della I Municipalità Pascucci, ha immortalato la situazione odierna: anche se non come ieri, l'arenile è comunque affollata; il deputato ha così parlato con i bagnanti, invitandoli a non ripetere il comportamento assunto da chi li ha preceduti ieri e a non sporcare la spiaggia.