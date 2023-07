Il “Gladiatore” Russell Crowe in visita agli Scavi di Pompei: selfie con i fan L’attore Russell Crowe, protagonista de “Il Gladiatore” di Ridley Scott oggi ha visitato il Parco Archeologico degli Scavi di Pompei.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’attore Russel Crowe e lo scrittore Martin Rua (Foto da Facebook / Martin Rua)

Russel Crowe in visita agli Scavi di Pompei. L'attore hollywoodiano, protagonista indimenticabile del gladiatore Massimo Decimo Meridio, nel film di Ridley Scott del 2001, è in vacanza in Italia ed oggi è stato in visita al Parco Archeologico di Pompei, in provincia di Napoli, la città di epoca romana che è tra i siti culturali più famosi e visitati al mondo.

I selfie con i fan

Qui, l'attore 59enne neozelandese si è concesso ai selfie dei fan, mentre percorreva i decumani dell'antica cittadina. Tra i tanti visitatori del parco anche lo scrittore Martin Rua, immortalato in una foto assieme a Crowe, che sui social ha poi commentato: “Ehi, Russell, ci facciamo un selfie pure se siamo sudati da fare schifo? Certo! Mettiamoci davanti a questo bellissimo affresco pompeiano. Ecco, è andata più o meno così”.

Testimonial per Roma Expo 2030

Russel Crowe è un grande amante dell'Italia. Da alcune settimane sta girando il Bel Paese, visitandone i luoghi più caratteristici. Un grand tour che l'ha portato in tante città e regioni, come il Lazio, la Liguria, la Calabria e adesso anche la Campania. Recentemente ha accettato la candidatura come testimonial di Roma Expo 2030.

Leggi anche Una antica pizza spunta su un affresco a Pompei: scoperto un nuovo affresco

Russel Crowe con "Il Gladiatore" di Ridley Scott ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. Il film, un colossal di genere storico, è ispirato al romanzo “Those about to die”, di Daniel Mannix del 1958. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui cinque Oscar alla 73esima edizione per il miglior film, miglior attore protagonista, migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Famosissima anche la colonna sonora, composta da Hans Zimmer e cantata da Lisa Gerrard.