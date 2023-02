Il film di Lina Sastri si gira ai Quartieri Spagnoli di Napoli e sul Lungomare di Mondragone A Napoli si gira il film “La casa di Ninetta”, interpretato e diretto da Lina Sastri. Set ai Quartieri Spagnoli. A Mondragone chiuso il Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira il film “La casa di Ninetta”, interpretato e diretto da Lina Sastri – che firma anche la sua prima regia – tratto dall'omonimo romanzo della grande attrice e cantante napoletana, già adattato anche per uno spettacolo teatrale. Le riprese cinematografiche sono già partite. Set ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del centro storico della città, nella casa dove Lina Sastri è cresciuta, e sul Lungomare di Mondragone, in provincia di Caserta.

Di cosa parla il nuovo film di Lina Sastri

Il film racconta la storia di Ninetta, interpretata dall'attrice Angela Pagano, ripercorrendone tutta la vita, dall'infanzia alla maturità. Ninetta è una mamma coraggio nel Secondo Dopoguerra, nella sua vita ha patito il dolore e fatto grandi sacrifici, ma non ha perso il sorriso e la gioia di vivere. Nella vecchiaia si ammala, viene colpita dal morbo di Alzehimer.

Le location a Napoli e Caserta

Negli scorsi giorni, anche l'assessore al Turismo di Napoli, Teresa Armato, ha fatto visita al set del film ai Quartieri Spagnoli: “Oggi con Lina Sastri sul set di "La Casa di Ninetta" – ha scritto l'assessore – suo primo film da regista. Emozionante assistere alle riprese nel cuore dei Quartieri spagnoli, nella sua casa di famiglia tra foto e arredi d'epoca con gli attori Maria Pia Calzone e Massimo De Matteo e i produttori Alessandro e Andrea Cannavale di Run Film. Tanti i giovani impegnati nelle riprese del film incentrato su amore, famiglia e una Napoli sempre magica”.

Altre riprese sono in corso sul Lungomare Camillo Federico di Mondragone, in provincia di Caserta. Il Comune ha chiuso al traffico dall'incrocio con viale Kennedy fino a quello con via Cavour. Il dispositivo di traffico durerà fino al termine delle riprese cinematografiche.