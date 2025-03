Il Cinema Metropolitan di via Chiaia riaperto dopo due mesi: biglietti a 5 euro per due settimane

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Cinema Metropolitan di via Chiaia a Napoli ha riaperto i battenti oggi, dopo due mesi di chiusura. Prima proiezione con "Il Treno dei Bambini", in compagnia della scrittrice Viola Ardone. E c'è anche un'offerta speciale: biglietti a 5 euro per le prime due settimane. "La riapertura del Metropolitan – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – per cui abbiamo lavorato in questi mesi insieme agli altri soggetti coinvolti, rappresenta la salvaguardia di un presidio culturale per il quartiere Chiaia e l'intera città".

Lo storico multi-sala, il più grande del centro città, è stato affidato da Banca Intesa Sanpaolo al produttore cinematografico Andrea Occhipinti, patròn di Lucky Red, che si è reso disponibile a prenderlo in gestione per farne "il più bel cinema di Napoli". Oggi il faccia a faccia con il primo cittadino.

"Gli investimenti del nuovo gestore – ha commentato Manfredi – considerando la sua esperienza e professionalità nel settore cinematografico, costituiscono una garanzia. Molto importante poi la continuità con i lavoratori e l'assunzione di nuovi addetti. La cultura, e il Cinema in particolare, costituisce per Napoli uno straordinario fattore di sviluppo sociale ed economico".

Il restyling in tempi record

Il Cinema è stato sottoposto ad un restyling in tempi record. La programmazione è così ripartita da oggi, 20 marzo 2025, con una grande offerta, ricca di eventi esclusivi, film imperdibili e incontri con grandi artisti. Per l'occasione anche una promozione imperdibile: tutte le proiezioni a 5 euro per le prime due settimane di apertura.

Tra i film in cartellone, Biancaneve e The Monkey, per i quali si potrà ricevere anche un poster esclusivo dei film, un ricordo speciale della festa di riapertura. Sabato 22 marzo ci saranno i registi Manetti Bros a presentare il film U.S. Palmese. Mercoledi 26 marzo anteprima esclusiva de La Casa degli Sguardi, presentato dal regista e interprete Luca Zingaretti.