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Investita da due auto, muore dopo 24 ore di agonia una 45enne di Angri

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna, investita da due auto su via Nazionale ad Angri, nel Salernitano: si è spenta all’ospedale Cardarelli di Napoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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È morta la donna di 45 anni investita ad Angri, in provincia di Salerno, da due vetture su via Nazionale: dopo 24 ore di agonia, il suo cuore si è fermato all'ospedale Cardarelli di Napoli. La donna era stata soccorsa dal personale del 118 prima di essere trasferita nel nosocomio partenopeo, dove si è spenta nella giornata di oggi.

Secondo i primi accertamenti compiuti gli investigatori, la donna sarebbe stata investita su via Nazionale ad Angri da una prima automobile e, subito dopo, da una seconda vettura che l'avrebbe anche trascinata per diversi metri. Un doppio impatto che le avrebbe procurato ferite gravissime: dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118, la donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita, si è spenta dopo 24 ore di agonia. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale di Angri, comune del Salernitano dove si è verificato il tutto: aperto un fascicolo d'indagine sul suo decesso.

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