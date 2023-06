“Il cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità riapre a Natale 2023”: annuncio del sindaco Il Cimitero delle Fontanelle è chiuso da 4 anni. Il sindaco ne ha annunciato la riapertura per fine 2023. Il progetto di riqualificazione disegnato dal gruppo di Renzo Piano.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Il Cimitero delle Fontanelle riaprirà entro il 2023. La gara sarà aggiudicata entro l'estate e la riapertura la prevediamo a Natale". Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Manfredi, nel corso della presentazione al pubblico del progetto di riqualificazione urbana del progetto G124-Napoli, ieri presso la sede di Unione Industriali Napoli. Le aree esterne, adiacenti la chiesa di SS Maria del Carmine, saranno sottoposte ad un profondo restyling, grazie al gruppo di lavoro dell'archistar Renzo Piano. Chiuso da circa 4 anni per lavori, il cimitero delle "anime pezzentelle", come è soprannominato, dove si trovano anche le famose "capuzzelle", retaggio dell'antico culto dei teschi dei morti, è al centro di un progetto di recupero e riqualificazione, che vuole ristrutturarlo e trasformarlo in un museo gestito dai privati e renderlo di nuovo fruibile al pubblico.

L'iniziativa per la riqualificazione con i privati

Un'iniziativa che vede la partecipazione di Fondazione di Comunità San Gennaro Ente Filantropico, Unione Industriali Napoli, ACEN (Associazione Costruttori Edili Napoli), il Dipartimento di Architettura DiARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in sinergia con il Gruppo Giovani Imprenditori, e in collaborazione con il Comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città di Napoli. Il progetto, redatto dagli architetti Marino Amodio, Giuseppe de Pascale, Orazio Nicodemo e Davide Savoia, sotto la guida dei tutor accademici del Dipartimento di architettura di Napoli, rientra nell’ambito del programma G124 “Rammendo delle periferie Urbane”, promosso dal Senatore Renzo Piano, che ha come obiettivo la riqualificazione di aree urbane attraverso l’impegno di giovani architetti, dell’Università, con la partecipazione attiva dei cittadini e il sostegno economico di privati.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi:

"Abbiamo un grande progetto di riqualificazione del rione Sanità che riguarda tutto il sistema stradale, la riapertura del cimitero delle Fontanelle, e all'interno di questo grande progetto c'è anche questo contributo che ha dato il gruppo di Renzo Piano che ha lavorato sull'accesso al cimitero delle Fontanelle. Un progetto molto bello che è stato fatto da giovani architetti insieme alla facoltà di architettura e il sostegno del privato, in questo caso dell'Acen e dei giovani industriali, che ci da l'opportunità di realizzare un partenariato che da un contributo ulteriore, arricchisce questo progetto che il Comune sta portando avanti con investimenti molto importanti. Dobbiamo fare un salto di qualità nella gestione dei siti, degli spazi pubblici".

A Napoli l’area di riqualificazione è stata individuata alle Fontanelle nel Rione Sanità e parte di questa rigenerazione, che cambierà l’immagine di tutto lo spazio pubblico, avverrà grazie alla generosa sponsorship dei protagonisti, che si impegneranno a sostenere il rifacimento della piazza antistante la Parrocchia di Maria Ss. del Carmine.L’intervento rientra in una più ampia visione di rinnovamento che interessa il Rione Sanità da diversi anni e che si sta spostando, più di recente, in diverse aree del quartiere come già avvenuto con la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi al Borgo dei Vergini, che ha ritrovato vita dopo 40 anni proprio qualche settimana fa grazie all’impegno di reti territoriali, tra cui la Fondazione di Comunità San Gennaro, e il sostegno d’investitori privati.