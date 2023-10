“Il Centro Paradiso dove si allenava Maradona rinascerà, aiuterò Fabio Cannavaro” la promessa di Manfredi Sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi al Centro Paradiso di Soccavo: “Al fianco di Fabio Cannavaro per far rinascere il campetto”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sono felicissimo che, grazie ad un campione come Fabio Cannavaro, il Centro Paradiso possa rinascere. Gli ho espresso massima disponibilità nel sostenere questa iniziativa, seguendo tutte le procedure urbanistiche e amministrative". A parlare è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che mercoledì scorso, 18 ottobre 2023, ha voluto visitare di persona l'ex campo sportivo di Soccavo, oggi abbandonato, dove negli anni '80 si allenava Diego Armando Maradona. Il complesso, messo in vendita l'anno scorso, è stato acquistato quest'estate dal campione del mondo Fabio Cannavaro, che l'ha rilevato dalla curatela fallimentare. L'obiettivo è di ristrutturarlo come campo di allenamento, aprendolo alle scuole calcio per i giovani talenti.

Manfredi: "Il Centro Paradiso è la storia di Napoli"

Il Comune ha assicurato il suo supporto per rimetterlo in sesto. Mercoledì, Manfredi ha effettuato un sopralluogo al Centro Paradiso di Soccavo insieme al campione del mondo Fabio Cannavaro. Il sindaco ha espresso pieno sostegno al Pallone d'oro per la realizzazione di progetti legati allo sport e al sociale:

Il Centro Paradiso di Soccavo – ha detto Manfredi – rappresenta la storia dello sport nella nostra città. È stata la casa del Napoli di Maradona, un luogo indissolubilmente legato ai successi e all’identità sportiva della nostra Napoli. Assieme a Cannavaro abbiamo fatto un sopralluogo e parlato di prospettive e progetti legati allo sport e ai giovani. Da parte nostra abbiamo già espresso la massima disponibilità nel sostenere questa iniziativa, seguendo tutte le procedure urbanistiche e amministrative. La nostra volontà di recuperare la vocazione sportiva, oltre che storica e identitaria del Centro Paradiso, è in ottime mani".

Il Centro Paradiso è abbandonato da circa 20 anni. È stato il campo di allenamento del Napoli fino al 2004. È stato poi messo in vendita nel 2022. Cannavaro l'ha rilevato lo scorso luglio dalla curatela fallimentare, siglando l'accordo con le società di cartolarizzazione Portland e Leaseco One, con il supporto del notaio Ludovico Capuano. Il Centro Paradiso ora può rinascere.