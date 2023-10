I presepi di San Gregorio Armeno a New York: esposti alla Camera di Commercio di Brooklyn Paipais: “Stiamo lavorando a nuovi accordi con gli USA. Abbiamo un progetto per il Made in Naples e per le eccellenze statunitensi”

A cura di Pierluigi Frattasi

I presepi di San Gregorio Armeno approdano a New York, donati alla Camera di Commercio di Brooklyn, in 36th street, dove saranno esposti, in occasione della visita nella Grande Mela della delegazione del Comune di Napoli in occasione del Colombus Day 2023. Ad Ottobre, negli Stati Uniti, si festeggia l’Italia con appositi eventi nei quali Napoli è stata presente con le istituzioni cittadine e con le proprie eccellenze partendo proprio dall’icona che più la rappresenta all’estero: Enrico Caruso. “Patrimonio Italiano – Caruso 150”, promossa da Luigi Liberti. Al Columbus day è stato presente anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che per l'occasione ha ricevuto il premio Caruso 150.

Paipais: "Progetto per il Made in Naples e per le eccellenze statunitensi"

Il 7 ottobre, il Comune di Napoli, con il consigliere Gennaro Demetrio Paipais, delegato del Sindaco di Napoli, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il vicecapo legislativo Elvira Raviele e la delegazione di Patrimonio Italiano, con Luigi Liberti ed esponenti dell’imprenditoria e della cultura napoletana, si sono uniti ai festeggiamenti della FIAO (Organizzazione delle Federazioni Italo Americane) partecipando ad un incontro con i rappresentanti del Comune di New York e delle associazioni italo-americane del territorio. Il 9 ottobre la delegazione napoletana ha partecipato alla Columbus Parade, che si é aperta con la messa presso la St.Patrick Cathedral e l’incontro con il Cardinale Timothy Dolan e la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul.

Il 10 ottobre si è tenuto un confronto, presso la Camera di Commercio di Brooklyn, sulle prospettive di internazionalizzazione delle eccellenze napoletane, dove sono intervenuti Gennaro Demetrio Paipais, Elvira Raviele, il Presidente della Camera di Commercio di Brooklyn Randi Peers, la Chairman della Camera di Commercio Ana Oliveira assieme ad esponenti del commercio americano, dal coordinatore di Patrimonio Italiano Luigi Liberti, dal referente MSC di New York Antonio Rescigno e dal fotografo Eugenio Blasio.

"Abbiamo avanzato una duplice proposta – spiega Gennaro Demetrio Paipais a Fanpage.it – un meeting a Brooklyn con le eccellenze napoletane e un meeting a Napoli con le eccellenze statunitensi. Napoli deve diventare un brand da valorizzare in tutto il mondo ed è per questo che stiamo promuovendo il progetto Napoli Made. Italian exellence perspectives, ne hanno discusso a Brooklyn lo scorso 10 ottobre presso la Camera di Commercio, con il Presidente Randy Peers, la Chairman Ana Oliveira, esponenti delle imprese amercane, tra i quali Antonio Rescigno di MSC, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comune di Napoli, con il consigliere Gennaro Demetrio Paipais, eccellenze italiane, rappresentate da Patrimonio Italiano. Nel corso della conferenza sono stati consegnati prodotti di eccellenza napoletana alle istituzioni statunitensi: tra questi, i presepi di Ferrigno e le cravatte di Marinella. Napoli deve diventare un brand da valorizzare in tutto il mondo e deve assurgere ad attrattore di investimenti esteri".

Il Sindaco di Napoli ha avviato un percorso per valorizzare negli Stati Uniti le tradizioni, gli usi e costumi e l'artigianato, che esprimono la cultura napoletana, anche attraverso iniziative che ne pongano in evidenza la ricchezza e l'immenso patrimonio scientifico, artistico, musicale, ambientale, culturale, enogastronomico. La mission risulterà agevole non solo per la straordinaria accoglienza che ci riserva da sempre la Città di New York ma anche grazie al raddoppio dei voli diretti Napoli New York dove l'aeroporto di Napoli gioca un ruolo trainante nello sviluppo della filiera economica legata al turismo e ai trasporti. Napoli deve diventare un brand da valorizzare in tutto il mondo e deve assurgere ad attrattore di investimenti esteri.