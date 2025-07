Grotta Azzurra di Capri, lite fra i barcaioli davanti ai turisti. Borrelli: “Indagare su chi paga extra per entrare prima”

Rissa tra barcaioli alla Grotta Azzurra. Denunce di pagamenti in nero per saltare la fila. Il deputato Borrelli: “Fenomeno da stroncare subito”.

La Grotta Azzurra di Capri è una delle meraviglie naturali del mondo. D'estate è letteralmente presa d'assalto dai turisti e puntualmente si assiste a scene penose, immortalate con gli smartphone e postate sui social, capaci di fare il giro del mondo vista la notorietà dell'Isola di Capri e delle sue bellezze naturali. L'ultima figuraccia in ordine di tempo, quella che riguarda la lite fra due barcaioli all'ingresso della Grotta Azzurra ripresa con uno smartphone e il video inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere municipale di Europa Verde, Gianni Caselli. Il parlamentare chiede alle istituzioni locali di indagare su un sistema di favoritismi alimentato da pagamenti in nero. «Ci sono persone che, oltre al regolare biglietto, pagano una somma extra non dichiarata per entrare prima degli altri, scavalcando chi attende pazientemente il proprio turno», afferma il deputato.

«È un comportamento vergognoso – denunciano Borrelli e Caselli – che danneggia non solo l’immagine di Capri, ma l’intero comparto turistico della Campania. Pretendiamo controlli immediati per verificare se chi incassa il denaro extra faccia parte della cooperativa che gestisce l’accesso o agisca da abusivo. In entrambi i casi, siamo di fronte a un sistema che alimenta caos, tensioni e – come si vede – risse tra i presenti. Va fermato subito».