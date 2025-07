Grosso incendio sul Vesuvio, minacciate le case: in azione Canadair e elicotteri dei pompieri

Un grosso incendio è scoppiato sul Vesuvio nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio. Le fiamme sono divampate nella zona tra Torre del Greco e Trecase, in via Fossa della Monaca, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e si sono facilmente propagate, bruciando sterpaglie, alberi e arbusti, anche facilitate dal vento che le sta favorendo. L'incendio è arrivato a minacciare anche le zone limitrofe ad abitazioni e strade. I Comuni interessati hanno subito allertato i soccorsi.

Incendio sul Vesuvio: sul posto 11 squadre dei pompieri, elicotteri e canadair

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con 11 squadre, un elicottero regionale, un Canadair e un Erikson. Impegnati sul campo anche i volontari della Protezione Civile, che stanno presidiando le aree abitate minacciate dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Una enorme colonna di fumo si è levata in cielo, intanto, visibile anche a diversi chilometri di distanza. La giornata di oggi, venerdì 18 luglio, è stata caratterizzata da un grande numero di incendi nella provincia di Napoli, che ha tenuto impegnati su più fronti i vigili del fuoco di Napoli.

Sul Lungomare di via Nazario Sauro si è registrato un altro intervento dei pompieri, intervenuti con una squadra del centro storico per una fuga di gas in un cantiere. La giornata era iniziata con i controlli di verifica post-sisma dei tecnici dei caschi rossi, dopo il terremoto di magnitudo 4.0 che si è avuto ai Campi Flegrei questa mattina, con epicentro tra Bagnoli e Pozzuoli. Per fortuna non si sono registrati danni significativi, ad eccezione del crollo di un albero sui binari della metro Linea 2.