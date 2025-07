Fuga di gas dal cantiere sul Lungomare in via Nazario Sauro: evacuati cittadini e turisti

Fuga di gas metano in via Nazario Sauro da un cantiere. Arrivano vigili del fuoco, Italgas e Polizia Locale.

Via Nazario Sauro, immagine di repertorio

Fuga di gas in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, la Polizia Locale e l'Italgas. Evacuati i cittadini e i turisti che si trovavano in zona. La perdita di gas metano, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe avvenuta da un cantiere ancora aperto che si trova nell'area. Al momento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra 18/b del centro storico. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, gli operai del cantiere non c'erano. I vigili del fuoco hanno così allertato la società Italgas che si è recata sul posto con i suoi tecnici e la polizia locale per i compiti di competenza.

Perdita di gas in via Nazario Sauro, arrivano i pompieri

Secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la fuga di gas, sarebbe stata legata ad una perdita di metano avvenuta dal cantiere ancora aperto. Non sono chiari i motivi che potrebbero averla determinata, sui quali sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Napoli. Gli agenti nelle prossime ore ascolteranno anche i responsabili del cantiere per avere chiarimenti. Una giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco in provincia di Napoli, iniziata con le verifiche collegate al terremoto di magnitudo 4.0 avvenuto ai Campi Flegrei, con epicentro in prossimità di Bagnoli-Dazio, al confine con il Comune di Pozzuoli, e proseguita con numerosi interventi per incendi che stanno colpendo tutta la provincia. Tra questi ultimi, uno particolarmente importante sul Vesuvio, sul lato di Torre del Grego. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre e stanno affrontando tutte le situazioni.