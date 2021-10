Green pass, protestano lavoratori manutenzione stradale: chiedono tamponi gratis per i non vaccinati Alcuni lavoratori della manutenzione stradale, afferenti al Movimento di lotta Banchi Nuovi e al Si Cobas, stanno protestando nel cantiere della Multiservice a San Tammaro, nella provincia di Caserta, contro il green pass obbligatorio. I lavoratori chiedono tamponi a spese dell’azienda per i non vaccinati.

A cura di Valerio Papadia

Continua la protesta dei lavoratori della manutenzione stradale della Multiservice, azienda che opera tra Napoli e Caserta anche per enti pubblici, contro il green pass obbligatorio. Oggi, dopo la protesta dello scorso venerdì 15 ottobre – data in cui la normativa sul green pass obbligatorio sul luogo di lavoro è entrata in vigore – i lavoratori afferenti al Movimento di lotta Banchi Nuovi e al Si Cobas hanno incrociato nuovamente le braccia, fermando il cantiere dell'azienda a San Tammaro, nel Casertano. I lavoratori chiedono che l'azienda paghi i tamponi ai dipendenti non vaccinati, che quindi non hanno il green pass e non possono lavorare senza sottoporsi al test per individuare la presenza del Covid-19 ogni 48 ore. In linea di massima, i manifestanti contestano anche al governo l'introduzione del green pass obbligatorio.

Eppure, dopo lo sciopero dello scorso venerdì, e dopo un incontro tra l'azienda e i lavoratori, pare che la Multiservice – a detta del Movimento di lotta Banchi Nuovi – avesse accettato di pagare i tamponi, salvo poi fare marcia indietro e corrispondere ai lavoratori una cifra di 4 euro a settimana. "Crediamo che non ci sia niente da esultare e trionfare per una proposta del genere – si legge in una nota del Movimento di lotta Banchi Nuovi – o farla passare come una mezza vittoria. Per quanto ci riguarda resta soltanto da tornare a lottare contro l'ennesimo attacco e mortificazione dei lavoratori e del nostro salario. Per questo abbiamo provveduto a dichiarare un ulterior estato di agitazione alla Multiservice, auspicando che anche le altre sigle sindacali, che pure in questi giorni hanno rivendicato tamponi gratuiti, intendano reagire a questa vera e propria provocazione dell’azienda e mettere in campo iniziative di lotta a difesa di tutti i lavoratori".