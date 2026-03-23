Due disabili in carrozzina al seggio a Ercolano: “Cabine elettorali irraggiungibili, non abbiamo potuto votare”

"Non ci permettono di votare, non c'è nessuno che fa funzionare la rampa, nessuno si preoccupa del problema". È il grido di protesta di due ragazzi disabili in carrozzina che ieri, domenica 22 marzo, si sono trovati in difficoltà in un seggio a Ercolano, in provincia di Napoli, a causa delle barriere architettoniche e non hanno potuto votare nella sezione elettorale a loro assegnata per il referendum sulla giustizia. A denunciarlo è Giuseppe Ferruzzi, dell'associazione Abaco: "Non c'era nessuno per far funzionare il montascale, ossia la piattaforma servoscala automatizzata che si trova accanto al corrimano delle scale e che serve per il trasporto delle carrozzine. Come associazione A.Ba.Co. e per senso di dovere civico siamo intervenuti per denunciare questo episodio davvero sconvolgente. Dopo tante sofferenze, a cui sono costretti i diversamente abili, devono subire anche questo tipo di umiliazione. Non è giusto".

La denuncia dell'associazione Abaco: "Episodio inaccettabile"

L'episodio sarebbe avvenuto, secondo quanto denunciato dall'associazione, presso la Sezione 12 allestita presso la scuola Rocco Scotellaro in via Cuparella. "I ragazzi – racconta Ferruzzi – hanno chiamato anche i carabinieri, che però non sono venuti. Alla fine li hanno portati con un pulmino in un altro seggio, in un'altra scuola, ed hanno votato in un'altra sezione". I due ragazzi hanno denunciato quanto avvenuto in un video: "Non ci hanno permesso di votare in quella sezione – racconta uno dei due – Lo sapevano e non hanno fatto niente. Non si sono interessati per far funzionare la rampa e ci hanno lasciato qui fuori. Oggi c'è mio padre che mi può aiutare, ma tanti altri che sono soli? Voglio denunciare questa cosa che sto vedendo stamattina". Anche l'altro ragazzo si è unito alla protesta: "Votare è un diritto", ha gridato con forza.