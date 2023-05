Giro d’Italia, moto scivola e rischia di investire gli spettatori: paura a Battipaglia Incidente sull’asfalto bagnato, moto con operatori televisivi scivola contro la folla alla rotatoria. Gli spettatori si scansano per un soffio.

A cura di Pierluigi Frattasi

La moto di un operatore tv scivola durante la tappa del Giro d'Italia a Battipaglia e finisce contro la folla che si trova lungo il bordo del percorso. Per fortuna, gli spettatori riescono a scansarsi in tempo e nessuno si fa male. Solo qualche graffio e qualche contusione per i passeggeri della moto.

Incidente sull'asfalto bagnato, moto scivola contro la folla

Attimi di paura ieri pomeriggio durante la V tappa Atripalda-Salerno della "corsa rosa", che è passata per le strade del comune del Salernitano. L'incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria, dove la moto, con a bordo il conducente ed un operatore con telecamera impegnato nelle riprese televisive dei ciclisti, è scivolata mentre era impegnata a svoltare, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia.

Ieri in Campania c'era l'allerta meteo gialla per pioggia, diramata dalla protezione civile regionale. L'avviso per brutto tempo è stato prorogato fino alle ore 16,00 di oggi, quando il Giro d'Italia proseguirà con la VI tappa Napoli-Napoli, che si dipanerà tra il capoluogo partenopeo e i paesi vesuviani, fino alla costiera sorrentina.

Sempre ieri, durante lo svolgimento della V tappa Atripalda-Salerno, si è registrato un altro incidente. Il ciclista belga Remco Evenepoel, considerato uno dei favoriti, è caduto a terra perché un cane ha attraversato la strada proprio mentre arrivava il gruppo di ciclisti, centrando in pieno un compagno di squadra di Evenepoel, e provocando poi una carambola che ha coinvolto un altro paio di ciclisti, tra i quali anche il campione belga, finito giù. Evenepoel è rimasto a terra per oltre un minuto prima di rialzarsi.