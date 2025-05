video suggerito

Giro d’Italia, denunciato l’uomo col tubo che ha tagliato la strada ai ciclisti in via Marina a Napoli Denunciato dalla Digos il napoletano 67enne che ha attraversato la strada con un lungo tubo di gomma al passaggio dei ciclisti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Denunciato dalla Digos l'uomo che durante il Giro d'Italia ha attraversato la strada impugnando un lungo tubo di gomma al passaggio dei ciclisti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio 2025, durante il transito della carovana rosa in via Marina, e precisamente nella zona di via Cristoforo Colombo, poco distante da piazza Municipio, dove era in corso un presidio dei manifestanti pro-Palestina.

Giro d'Italia, denunciato 67enne

Si tratta di un 67enne napoletano, con precedenti di polizia. L'uomo è finito nei guai. Denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Per fortuna, nonostante il pericoloso gesto, nessuno si è fatto male. I ciclisti sono rimasti in sella alle loro bici, senza perdere l'equilibrio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, a pochi chilometri dal traguardo, in via Cristoforo Colombo, il 67enne avrebbe attraversato la carreggiata nel momento in cui stavano transitando i ciclisti, impugnando un tubo flessibile.

Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di ordine pubblico, sono prontamente intervenuti, bloccandolo. Il 67enne è stato successivamente denunciato da personale della Digos. In piazza Municipio, intanto, come detto, sono state esposte bandiere della Palestina e intonati slogan per la "Palestina Libera". Un folto gruppo di manifestanti si è riunito con cartelli e striscioni per protestare contro le violenze e l'operazione militare di Israele nella striscia di Gaza. Al passaggio dei ciclisti, le bandiere della Palestina sono state fatte sventolare a bordo strada.