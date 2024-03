Giovanni Leuci è il nuovo capo della Squadra Mobile di Napoli, succede ad Alfredo Fabbrocini Nominato il nuovo Capo della Mobile di Napoli: è il casertano Giovanni Leuci, per circa 20 anni è stato in servizio nella Questura di Trapani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanni Leuci, nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli

Il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli è Giovanni Leuci. Casertano d'origine, è stato per circa venti anni, con diversi ruoli, in servizio presso la Questura di Trapani; prende il posto di Alfredo Fabbrocini, neopromosso questore, che circa un mese fa è andato a dirigere la Questura di Barletta-Andria-Trani.

Entrato in Polizia nel 1996, dal 2010 al 2016 è stato dirigente della Squadra Mobile di Trapani. Successivamente, dal 2016 al 2018, ha prestato servizio nella Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese, e, nominato Primo Dirigente, è tornato in Sicilia per guidare la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani, ruolo che ha ricoperto fino al 2024 (al suo posto è subentrato il primo dirigente Nicolò D'Angelo). A Napoli Leuci ritrova Maurizio Agricola, con cui aveva già lavorato quando l'attuale Questore di Napoli ricopriva lo stesso ruolo a Trapani (dal 2014 al 2018).

Negli anni siciliani il nuovo capo della Mobile di Napoli ha lavorato all'inchiesta sfociata nell'operazione Onig, su un maxi-cartello criminale attivo a New York che vendeva droga insieme a ‘ndrangheta, Cosa Nostra e camorra. Successivamente ha coordinato le indagini che hanno portato alla scoperta di un vasto traffico di droga dalla Colombia alla Calabria, passando per la Sicilia. In tempi più recenti, nel periodo in cui Matteo Messina Denaro era ancora latitante, Leuci ha condotto le indagini che hanno svelato la strategia di Cosa Nostra di affidarsi ai mafiosi più anziani per gestire il territorio.