Furto in pasticceria a Napoli, parla Marco Infante: “Negozianti sotto attacco. Servono agenti anche di notte” L’imprenditore Marco Infante, titolare della catena Casa Infante, a Fanpage.it: “Di notte via Toledo è abbandonata. Chiediamo al sindaco più controlli, più presenze, più vicinanza ai commercianti”

A cura di Pierluigi Frattasi

"È il terzo furto che subiamo in un anno. Oltre alla pasticceria di via Toledo, hanno svaligiato anche i punti vendita di via Chiaia e via Carducci, negli ultimi mesi. Siamo sotto attacco e non ne possiamo più". A parlare a Fanpage.it è Marco Infante, imprenditore e patròn della nota catena di pasticcerie e gelaterie Casa Infante a Napoli. Questa notte ignoti si sono introdotti nella bottega di via Toledo, una delle strade più famose della città, nel cuore del centro storico, portando via l'incasso e hanno rubato perfino i filmati delle telecamere di videosorveglianza. "I ladri – ha commentato amaramente l'imprenditore – hanno sradicato dai fili il computer con l'hard disk dove veniva caricata la registrazione".

È stata presentata una denuncia e sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Ma l'episodio ha molto amareggiato l'imprenditore. Eloquente un post pubblicato su Instagram: "Contro chi dobbiamo “Combattere” più…?!?…diventa sempre più difficile". E a Fanpage.it dice: "Facciamo tanto per la città, abbiamo assunto tanto personale, cercato di portare in alto il nome di Napoli. Ma veniamo poi massacrati da questi episodi negativi e siamo sempre sotto attacco".

La città è piena di turisti, questi episodi rischiano di allontanarli?

Napoli sta vivendo una rinascita, ma questi episodi fanno decadere tutto. Iniziamo a demotivarci seriamente. Noi facciamo parte del mondo dell'accoglienza verso i visitatori. Lo facciamo attraverso i nostri prodotti e la ristorazione. Ma se iniziano a ripetersi sempre più spesso episodi del genere, il nostro lavoro viene vanificato. Diventa sconfortante. Già oggi lavorare è più difficile, poi ripartire è ancora più complicato.

I commercianti però hanno fatto subito rete attorno a voi?

Sì. Fortunatamente tra commercianti abbiamo un gruppo. Ci siamo attivati con l'associazione. Si è attivato un tam tam di solidarietà. Gli altri si sono messi a disposizione per dare le loro immagini delle telecamere. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia Scientifica che è venuta per raccogliere le impronte e della Polizia di Stato.

Cosa chiede al sindaco Manfredi?

Più controlli, più presenze, più vicinanza ai commercianti. Di notte via Toledo è abbandonata. I ladri imperversano nel centro storico, dove quest'anno abbiamo subito altri due furti nei locali di via Chiaia e via Carducci.