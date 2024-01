Funicolare Montesanto, due nuove fermate a Sant’Elmo e viale Raffaello collegate da ascensore di 70 metri

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

La nuova stazione della Funicolare di Montesanto Sant'Elmo in via Tito Angelini

La Funicolare di Montesanto potrebbe avere due nuove fermate in viale Raffaello e a Castel Sant'Elmo, in via Tito Angelini. L'idea di riprendere il cantiere per il prolungamento della Funicolare – già annunciato in passato, ma mai realizzato – era nell'aria da tempo, come anticipato da Fanpage.it. Ma questa volta potrebbe diventare realtà. Il Comune di Napoli, infatti, negli scorsi giorni ha aggiudicato la gara per il lotto 4, nell'ambito di un accordo quadro da 56 milioni di euro, per la realizzazione della nuova stazione intermedia denominata “S. Elmo” della funicolare Montesanto-via Morghen, in via Tito Angelini. L'appalto è stato affidato alla RTI Cons. Integra Soc. Coop. – Iterga Costruzioni Generali srl, con sede a Bologna.

Un ascensore di 70 metri collegherà le due stazioni

L'idea è quella di realizzare una nuova fermata in viale Raffaello, dove attualmente uno dei due treni della funicolare effettua per esigenze tecniche una sosta – dove sono visibili i bidoni blu, depositati sulle scale – senza consentire l’uscita dei passeggeri, mentre l’altro si ferma in corrispondenza della stazione intermedia di Corso Vittorio Emanuele. Il progetto prevede di realizzare una fermata in viale Raffaello, collegata con 4 ascensori, per 70 metri, alla sovrastante via Tito Angelini. In questo modo, la Funicolare avrebbe un'uscita più vicina alla Certosa e al museo di San Martino e al Castel Sant’Elmo, che negli ultimi anni hanno registrato un notevole incremento turistico e di visitatori.

L'assessore Cosenza a Fanpage.it: "Valuteremo una fermata a viale Raffaello"

Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di creare un'uscita passeggeri su viale Raffaello, attualmente una zona poco servita da mezzi pubblici. L'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, spiega a Fanpage.it:

"Il progetto è ancora in fase di sviluppo da parte del progettista incaricato. Vaglieremo certamente anche l'ipotesi di fattibilità della ulteriore uscita su viale Raffaello". Ma è ancora rebus sui tempi. "Prima di esaminare e approvare il progetto – conclude Cosenza – non possiamo ancora fare previsioni".

Tra le possibili ipotesi sulla tempistica, ci potrebbe essere quella di sfruttare lo stop programmato della Funicolare di Montesanto, che dovrà fermarsi per diversi mesi per la manutenzione ventennale, per poter aprire il nuovo cantiere. Al momento, i lavori di revisione, che si sarebbero dovuti tenere nel 2024, sono stati prorogati di un anno dal Ministero dei Trasporti e la nuova data è fissata nel 2025. Ma non è escluso che possano esserci altre proroghe – sono ammesse fino ad un massimo di 5. In questo caso, si potrebbe anche cercare di far coincidere i due cantieri, in modo da ridurre i disagi per l'utenza, già provata dal fermo prolungato della Funicolare di Chiaia, chiusa per la manutenzione ventennale dall'ottobre 2022.

Nuova stazione Sant'Elmo della Funicolare di Montesanto

L'idea della stazione in via Tito Angelini non è nuova. La stazione dovrebbe sorgere dove attualmente c'è il rudere. Anni fa, sul cancello esterno di ingresso fu apposto anche il cartello del cantiere, poi scomparso. Per questo intervento sono stati realizzati il progetto definitivo approvato e studi di fattibilità per il collegamento a viale Raffaello. I tempi previsti per la realizzazione circa 3 anni (912 giorni per la consegna), più un altro anno per l’eventuale collegamento con viale Raffaello. Il costo stimato, all'epoca, era di 16 milioni da reperire da fondi nazionali, dei quali 4 milioni per l'appalto principale, 2 milioni per una variante, 6 milioni per il collegamento con viale Raffaello. I lavori già appaltati ammontavano a 4 milioni, già finanziati dalla Regione Campania. Mentre si dovevano reperire le risorse per la variante e per l'uscita di viale Raffaello.