Funicolare Montesanto chiusa in anticipo due giorni con la città piena di turisti: manca il personale

La Funicolare di Montesanto per due giorni, nel weekend del 29 e 30 novembre, ha chiuso in anticipo alle 14, lasciando a piedi migliaia di turisti e cittadini. Il motivo è che mancavano i caposervizio.

La Funicolare di Montesanto chiusa nel pomeriggio di domenica 30 novembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare di Montesanto chiusa in anticipo per due giorni nell'ultimo weekend con la città piena di turisti. Ultima corsa alle 14,00 sia sabato 29 che domenica 30 novembre. In pieno periodo pre-natalizio, con la città super-affollata di visitatori. Lasciando a piedi migliaia di cittadini. Il motivo? Mancava il personale: nello specifico i caposervizio, i funzionari che supervisionano le stazioni dove viaggiano i treni. Anm lo ha annunciato con un post venerdì scorso, sulla sua pagina social, con decine di migliaia di utenti costretti a fare i conti con lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici. Poi, più nulla. Nel weekend, infatti, il servizio social dell'azienda dei trasporti non è attivo. Così, tantissime persone, ignare della chiusura, si sono recate lo stesso ugualmente nelle stazioni di Montesanto, Corso Vittorio Emanuele e Morghen al Vomero, e hanno trovato i cancelli chiusi.

L’avviso sulla saracinesca della Funicolare di Montesanto del 30 novembre 2025

L'avviso sulla saracinesca: "Funicolare guasta"

A Montesanto un avviso scritto a penna su un foglio A4 e affisso sulla saracinesca abbassata recitava: "Funicolare guasta". Ma un altro avviso, affisso poco distante all'ingresso sbarrato, questa volta con il logo di Anm, riportava invece la chiusura anticipata programmata per le giornate sia del 29 che del 30 novembre. Il motivo, come detto, è stata la mancanza del personale. La Funicolare di Montesanto era già stata chiusa sabato 22 novembre a causa di carenza di personale. In quell'occasione, però, molti dipendenti di Anm sono andati a fare i rappresentanti di lista sui seggi (240 dipendenti in totale, come anticipato da Fanpage.it), un diritto garantito dalla Costituzione.