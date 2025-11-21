Funicolari ferme sabato e domenica per le Regionali Campania, molti macchinisti rappresentanti di lista a Napoli

Molti dipendenti dell’Anm, tra macchinisti e autisti, faranno i rappresentanti di lista, presidenti e scrutatori ai seggi: cambiano gli orari dei mezzi pubblici a Napoli nel weekend elettorale del 23 e 24 novembre.

Boom di rappresentanti di lista, presidenti e scrutatori di seggio tra i macchinisti e gli autisti di Anm per le regionali 2025 in Campania del 23 e 24 novembre. A causa della mancanza di personale, impegnato sui seggi, si fermeranno a Napoli le funicolari. La Funicolare di Montesanto non farà esercizio domani, sabato 22 novembre. La Funicolare di Chiaia si fermerà domenica e non farà i prolungamenti notturni sabato fino alle 2 e lunedì fino a 00,30. Mergellina sarà chiusa, invece, 4 giorni: sabato, domenica, martedì e mercoledì. Ma ci sarà la navetta bus sostitutiva. Anche i pullman Anm saranno a mezzo servizio, con corse ridotte. Si tratta, è bene precisare, di diritti dei lavoratori, sanciti dalla Costituzione, quindi niente di illegale. A peggiorare la situazione dei trasporti anche le prove di manutenzione della metro Linea 1 che anche la prossima settimana, per quattro giorni, anticiperà la chiusura serale di 2 ore da lunedì a giovedì.

Funicolari ferme nel weekend per le elezioni

Anm ha comunicato che da sabato 22 a mercoledì 26 novembre il servizio delle Funicolari Chiaia, Mergellina e Montesanto subirà le seguenti modifiche:



Funicolare Chiaia : sabato 22 e lunedì 24 Novembre effettua l’ultima corsa alle ore 22:00; domenica 23 Novembre il servizio è sospeso

Funicolare Mergellina: sabato 22, domenica 23, martedi 25 e mercoledì 26 novembre 2025 il servizio è sospeso.

Lunedì 24 novembre effettua l'ultima corsa alle ore 14:10.

Sarà attiva la navetta bus 621 sulla tratta Mergellina-via Manzoni fino alle ore 20:00.

Lunedì 24 novembre effettua l’ultima corsa alle ore 14:10.

Sarà attiva la navetta bus 621 sulla tratta Mergellina-via Manzoni fino alle ore 20:00.



Funicolare Montesanto: sabato 22 Novembre il servizio è sospeso.

Metropolitana Linea 1 chiude in anticipo per 4 giorni

Anche la metro linea 1 la prossima settimana subirà delle variazioni, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale. Lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2025, anticiperà le ultime corse viaggiatori:

