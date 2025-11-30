Migliaia di turisti al centro di Napoli: “Non si riesce a camminare”, residenti bloccati in casa

Spaccanapoli invasa da migliaia di turisti

Caos al centro storico di Napoli, preso d'assalto da decine di migliaia di persone questa mattina. Talmente tante persone da rendere difficile anche il solo riuscire a camminare. Strade super-affollate ai Decumani, in particolare Spaccanapoli, la famosa stradina del centro che divide in due la città, invasa da frotte di turisti. Residenti bloccati in casa tra via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, e via dei Tribunali, fino ad arrivare alla fiera dei presepi di via San Gregorio Armeno, dove è stato istituito il senso unico pedonale con i vigilantes e il presidio della polizia locale. Tantissimi i turisti, soprattutto italiani, che questa mattina, domenica 30 novembre, stanno passeggiando per il centro storico di Napoli. "Bisogna gestire meglio il flusso turistico – commenta uno dei residenti – onde evitare incidenti. Ci sono centinaia di migliaia di persone".

Tanta folla anche in via San Gregorio Armeno, la strada delle botteghe dei presepi, dove però c'è la pattuglia della Polizia Locale a vigilare sul dispositivo di traffico. Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, ha istituito anche quest'anno il senso unico pedonale. Ma il senso di marcia sarà alternato a seconda delle settimane. Questo weekend è a scendere da piazza San Gaetano verso via San Biagio dei Librai. Il prossimo fine settimana si invertirà il senso e sarà quindi a salire.

La folla in via San Gregorio Armeno

I residenti: "Non riusciamo nemmeno a uscire dal palazzo"

Chiede più vigilanza sulla viabilità nei Decumani Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina e consigliere comunale a Napoli: "È una situazione allucinante – dice – cittadini residenti bloccati in casa: non riescono ad uscire dal palazzo né a rientrare negli appartamenti. In strada, in via Benedetto Croce non si riesce quasi a camminare, a causa della folla incredibile. Occorre più polizia locale e vigilanza nei Decumani. Il paradosso è che c'è una manifestazione in piazza del Gesù con un folto presidio di forze dell'ordine". Molti cittadini residenti sono allarmati: "Se succedesse qualcosa, come passerebbero le ambulanze del 118? Come arriverebbero i soccorsi? Qualcuno potrebbe farsi male o peggio". La richiesta al Comune di Napoli è di regolamentare meglio i flussi di viabilità pedonali.