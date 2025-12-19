Funerali della cantante Rosy Viola, omaggio dei neomelodici di Napoli in chiesa: folla a piazza Dante

La cantante Rosy Viola (a sinistra). I funerali nella parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio (a destra)

Folla di cantanti neomelodici ai funerali di Rosy Viola, la storica cantante napoletana, morta ieri, purtroppo, all'età di 59 anni. Tantissime le persone raccolte in piazza Dante, all'esterno della parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, per darle l'ultimo saluto. Tra queste anche tantissimi artisti neomelodici napoletani, che hanno conosciuto Rosy nel corso della sua lunga carriera e ne hanno apprezzato l'attività. Tommy Riccio, Salvatore Filangieri, Leo Ferrucci, Franco Calone, Rita Siano, Giovanna de Sio, Marilena, Franco Moreno, Nello Amato, solo per citarne alcuni, ma anche tanti altri. La folla di persone ai funerali era così ampia, che molte persone sono rimaste all'esterno in strada, perché non sono riuscite ad entrare in chiesa. L'arrivo del feretro a piazza Dante è stato accolto da un applauso scrosciante.

I funerali della cantante neomelodica a Napoli

Le esequie si sono tenute oggi pomeriggio, venerdì 19 dicembre, alle 16,30, presso la Parrocchia di piazza Dante a Napoli. Prima la camera ardente era stata allestita presso l'associazione Sant'Anna e Crocifisso. Rosy Viola, al secolo Anna Esposito, era molto conosciuta e apprezzata a Napoli. Artista neo-melodica poliedrica, si è spenta, purtroppo, ieri, giovedì 18 dicembre, all'età di 59 anni, all'ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli, dove era stata ricoverata a causa di un aggravamento dei problemi di salute che l'affliggevano da qualche tempo. Lascia il marito, il figlio, i nipoti, familiari e tanti amici e colleghi. La sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto tantissimi napoletani. Lutto nel mondo della musica neomelodica partenopea. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social. Tantissime persone si sono strette attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.