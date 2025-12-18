È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli

La cantante partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre: aveva 59 anni. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia si è diffusa.

Rosy Viola

La musica napoletana è in lutto per la morte di Rosy Viola, storica cantante neomelodica, morta a 59 anni. Da quanto si apprende, l'artista partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, all'ospedale Monaldi di Napoli, dove era stata ricoverata a causa di un aggravamento dei problemi di salute che l'affliggevano da qualche tempo. All'anagrafe Anna Esposito, la 59enne era però conosciuta con il nome d'arte di Rosy Viola ed era considerata una delle cantanti neomelodiche più autentiche, nonché apprezzate, della scena partenopea degli ultimi decenni.

Il cordoglio per la morte di Rosy Viola

La notizia della morte della nota cantante neomelodica ha come detto lasciato attoniti quanti la conoscevano, colleghi e fan che l'apprezzavano e la seguivano: sono tanti, infatti, i messaggi di cordoglio e i tributi per Rosy Viola che sono apparsi sui social nelle ultime ore. Tra i tanti messaggi c'è quello di Ida Rendano, cantante e attrice napoletana, che sui suoi profili ha pubblicato una foto di Rosy Viola, accompagnata da un commosso ricordo:

Buongiorno famiglia… sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma soprattutto una cara amica… Rosy Viola. Grazie Rosy! Per il tuo contributo alla musica e per esser sempre stata con me tanto cara! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore amica mia, che tu possa riposare in pace, buon viaggio mia stimatissima Annarella

Anche Vincenzo Galasso, conosciuto come Enzo Bambolina, volto molto noto su TikTok, ha voluto ricordare Rosy Viola con un messaggio social: