Frutta esposta allo smog occupando le strisce blu, maxi-multa da 5mila euro per negoziante a via Foria

Un commerciante è stato multato dalla Polizia Locale per aver occupato le strisce blu con i bancali ed aver esposto la frutta allo smog. Sanzionato anche il fratello che faceva l’ambulante abusivo poco distante.

Immagine di repertorio

Il fruttivendolo tiene i prodotti agricoli sui bancali in strada, esposti allo smog e alle intemperie, occupando peraltro le strisce blu della sosta. Nei guai un negoziante di via Cirillo al centro storico di Napoli. Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato la merce, che sarà mandata al macero, ed elevato una maxi-multa. In totale circa 5.500 euro, più i mancati incassi dalla Cosap, ancora da quantificare. Sanzionato anche il fratello del commerciante, sorpreso dai caschi bianchi a fare l'ambulante abusivo, sempre di verdura, all'incrocio con via Foria.

L'operazione è scattata ieri mattina, mercoledì 8 ottobre. Il personale della Unità Operativa Investigativa Centrale, Reparto Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli (I.A.E.S.) ha svolto una serie di interventi nell'ambito del contrasto dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, del commercio irregolare e della pubblicità non autorizzata su aree cittadine.

Nella rete dei controlli è finito anche un verduraio di via Cirillo, la cui attività era stata oggetto di un esposto dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, che gli aveva contestato di aver esposto frutta e verdura sulle strisce blu destinate alla sosta dei veicoli. L’operazione dei caschi bianchi ha portato allo sgombero immediato della merce, con l’elevazione del relativo verbale di occupazione di suolo pubblico per circa 12 metri quadrati e di un altro verbale per la merce esposta agli agenti atmosferici, cosa vietata dall'ex ordinanza sindacale 1343/06. Tutta la merce è stata poi sequestrata e sarà distrutta.

Multato anche il fratello: faceva l'ambulante abusivo

Ma non finisce qui. Perché, nel corso della stessa ispezione, gli agenti hanno sorpreso anche il fratello del commerciante che esercitava l'attività di ambulante abusiva all'incrocio tra via Cirillo e via Foria. L'uomo è stato sorpreso mentre vendeva la merce sul suolo pubblico. Per lui è scattato il sequestro della merce e la multa per l'occupazione di suolo pubblico.